Temor en la sala de diálisis del Hospital Italiano

Una situación de temor y confusión se vivió en el Hospital Italiano de La Plata, cuando se descubrió que un paciente con coronavirus se estaba dializando junto a otras personas sin Covid-19.

“Me estaba haciendo diálisis y de repente aparecieron dos individuos, con la vestimenta sanitaria para tratar pacientes con coronavirus: retiraron a una persona que estaba internada. Cuando le pregunté indignada al médico por lo que vi, él se hizo el desentendido, y poco después, me confesó que ellos también se enteraron de que el hombre estaba infectado, en ese preciso momento”, explicó la denunciante, cuya identidad se reserva, a diario Hoy.

El director asociado del Italiano, Roberto Martínez, aclaró lo sucedido a este medio y detalló: “Al paciente lo evaluaron, lo dializaron y, ni bien dio positivo, no volvió a ese lugar. Está aislado, en una habitación. Los flujos para infectados son separados. Tenemos el espacio verde, que es para los negativos, y cuando dan positivo, pasan a lo que se llama hospital rojo”.

“El sector de diálisis es ambulatorio. Los pacientes que pueden llegar a tener coronavirus se aíslan y no están allí. No obstante, el riesgo de tener un asintomático, o con algún síntoma menor, es permanente. Estamos viviendo una situación donde lo último que podemos hacer es no respetar las normas”, sentenció Martínez.