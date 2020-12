Tradiciones navideñas: cómo se celebran en el mundo

Se aproxima una fecha importante para todos en la que aparecen todo tipo de adornos: árboles navideños, muérdagos en las puertas y chimeneas.



Son comunes los cánticos, villancicos y los belenes que representan el nacimiento de Jesús. Pero en cada país hay una celebración distinta de acuerdo a sus costumbres y creencias religiosas.



Por ejemplo, en Sudáfrica el elemento decorativo principal es el árbol de Navidad sudafricano, que está compuesto por alambres y es adornado con símbolos autóctonos y típicos del país. Este se arma en los días previos a la llegada de San Nicolás.



Los islandeses no celebran la Navidad como tal, sino que conmemoran las fiestas de Yule. Los miembros de cada familia se regalan ropa de abrigo. Los días previos a la festividad, aparecen los Jólasveinar o Los Jóvenes de Yule. Son 13 pícaros considerados los hijos de los trolls que viven en las montañas. Se les conoce por hacer travesuras como dar portazos muy fuertes y robar leche y galletas. Estos visitan a los niños y les dejan regalos a los que se han portado bien y a los que no, les dejan patatas podridas.



En Australia, en tanto, el nacimiento de Cristo se conmemora en verano. Aprovechando las cálidas temperaturas, las familias acuden al concierto Carols by Candlelight donde se escuchan villancicos a la luz de las velas. La cena de Nochebuena y la comida de Navidad suelen celebrarse en la playa en vez de en casa.



Por otra parte en los Estados Unidos, en New York se iluminan grandes árboles apostados en el centro de Manhattan y hay espectáculos navideños.



En Noruega decoran sus casas con canastas trenzadas, coronas de tallos de lino y figuritas de duendes que son realizados con piñas o nueces. Durante la Noche Buena en la mesa se encuentran varios recipientes que contienen arroz, pero solo uno tiene una almendra escondida y quien la encuentre tendrá buenos augurios. Los niños esperan la llegada de Julenisse, una especie de duende navideño que deja regalos para ellos.



Los japoneses en cambio celebran el Omisoka, se preparan durante todo el mes para recibir el año nuevo. La tradición manda limpiar la casa de manera muy especial.



En Filipinas las navidades son largas, se celebran de septiembre hasta principios de enero. Tampoco decoran un árbol de Navidad, utilizan una rama de bambú a la que se le pone una estrella de luz. Otra tradición pintoresca de estas islas es el festival de los farolillos gigantes, que se celebra el sábado previo a Nochebuena.



En México los niños celebran rompiendo piñatas. Pequeños y adultos se cubren los ojos con una venda y con un palo en la mano rompen los recipientes que tienen forma de estrella. Cuando la piñata se rompe, caen frutas y dulces para todos.



Las tradiciones navideñas varían de un país a otro, pero en este contexto de pandemia los festejos se van a ver afectados por el distanciamiento social. Por lo menos en Argentina así será. Esperemos que no se pierda el folclore en todo el mundo y podamos brindar por un nuevo año y dejar atrás estos meses tan difíciles.