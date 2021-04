Tres escuelas platenses ya habían suspendido las clases por los contagios

Debido al registro de cada vez más casos po­sitivos o sospechosos de Covid-19 entre alumnos y trabajadores de la Educación, va­rias instituciones educativas de la ciudad ya habían decidido suspender sus clases presenciales antes del anuncio del Presidente. Entre ellas, la escuela Benito Lynch, el colegio Nuestra Señora de Fátima y uno de los turnos primarios de la Escuela Graduada Joaquín V. González.



De este modo, antes del anuncio de Alberto Fernández de suspender la presencialidad a partir del próximo lunes en el AMBA, la escuela Benito Lynch, ubicada en calle 35 entre 14 y 15, decidió poner en pausa las clases presenciales en el nivel inicial y primario por los casos positivos registrados en el ámbito de la institución.



“Atendiendo a la particular situación sanitaria imperante y debido a la falta de recursos humanos para atender a las variadas situaciones que se presentan en este contexto, esta Representación Legal junto al Equipo Directivo y después de haber puesto en conocimiento a los inspectores del área, determina que los días 14-15 y 16 de abril las clases solo serán virtuales para todo el alumnado”, explicaron en un comunicado. “Cumplidas las 72 horas de cierre, se reevaluará la situación y se comunicarán los pasos a seguir y medidas a tomar”.



De la misma manera, la Escuela Graduada Joaquín V. González también ya había suspendido el turno tarde del nivel primario por un caso detectado en el personal no docente. Unas horas antes, Nuestra Señora de Fátima, la institución ubicada en 15 y 76, había comunicado que debido a los casos confirmados y sospechosos de alumnos, docentes y familias no se iban a dictar clases presenciales desde el día 12 hasta al 25 de abril para “garantizar el cuidado y prevención, como así también detener la propagación del virus”.