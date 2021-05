Un estudio afirma que el 50% del agua del mundo se obtiene de manera ilegal

Hace 12 años, la ONG Río Paraná denunciaba la presencia de barcos “piratas” que navegaban las aguas del segundo flujo hídrico más grande de Sudamérica, con el fin de extraer toneladas de agua y venderla en regiones de Medio Oriente y África.



Lo mismo sucedía en el Viejo Continente. De acuerdo a una investigación de Greenpeace, el robo de agua en España durante el período 2013-2017, generó pérdidas de al menos 14.970.051 millones de euros en daños al patrimonio natural y al dominio público hidráulico de aguas continentales, embalses y lagos.



Hoy, con el deterioro climático y la pandemia de coronavirus, la crisis hídrica se profundizó en todo el mundo y el robo de estos recursos se convirtió en una problemática mucho más preocupante.



Tan compleja es la situación que, desde el 7 de diciembre del año pasado, el agua empezó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street.



De acuerdo a un estudio de la Universidad de Adelaida, en Australia, el 50% del agua del mundo es “robada”. A su vez, los investigadores destacaron que el 70% de este recursos se destina a la agricultura, mientras que un tercio de la población mundial no cuenta con acceso a servicios potables.



En este sentido, Adam Loch, de la institución australiana, explicó: “Sabemos que la agricultura es el mayor usuario a nivel mundial. Y encontramos que esa extracción o consumo en muchos casos se realiza sin que exista derecho legítimo”.



Loch puso de ejemplo la región andina sudamericana, donde no hay un adecuado control del consumo de los sistemas de riego. En algunas provincias como Mendoza, San Juan, Neuquén o Santa Cruz, las industrias como la megaminería utilizan los recursos sin regulación alguna, mientras tanto, siete millones de argentinos no tienen acceso a una red pública que los abastezca.