“Las vacunas que tenemos en la Argentina demostraron ser seguras”

Mientras en la Provincia de Buenos Aires ya se superó la cifra de tres millones de personas vacunadas al menos con la primera dosis, especialistas en el área destacaron la eficacia de las vacunas que hoy están disponibles en el país.



Diario Hoy dialogó con la médica infectóloga Florencia Bruggesser, integrante de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), quien destacó que el 98% de los casos adversos fueron leves y el resto no pudieron ser asociados con la inoculación.

—¿Cómo evalúa la situación sanitaria actual?



—La situación es compleja porque transitamos un pico de casos. Si bien hubo una estabilización en la última semana, el total sigue siendo muy alto, como así también el número de fallecidos. La situación preocupa en el sistema de salud porque el número de ocupación de camas también es alto: tenemos que tener en cuenta que algunas localidades no bajan del 90% y los pacientes que ingresan están entre tres y cuatro semanas internados, algo que preocupa.



—¿Cómo puede calificar la experiencia de la vacunación en Argentina?



—La experiencia es buena. Estamos haciendo la vigilancia de los efectos adversos, de los cuales el 98% fueron leves. Hubo algunos de mayor relevancia que se estudiaron y no se pudieron asociar a las vacunas. Hubo mucha aceptación desde que se comenzó el proceso en diciembre. Es cierto que al principio hubo dudas por parte de mucha gente, pero hoy estamos todos esperando las vacunas. Otra de las cosas que se vio en esta segunda ola es que los casos más graves no fueron los vacunados: los pacientes que tenemos en UTI en este momento son en su mayoría quienes no recibieron la vacuna.

—¿Qué les diría a aquellas personas que no confían y que todavía no se anotaron paravacunarse?



—Las vacunas que tenemos en Argentina y muchas de las otras que se aplican en otros países demostraron ser seguras. Entonces, si hay personas de riesgo que no se registraron, les recomendamos que lo hagan, porque lo más importante es que las vacunas evitan los cuadros graves y la mortalidad; hemos tenido casos de vacunados pero fueron leves. Esta estrategia demuestra que disminuye la posibilidad de complicaciones; podemos enfermarnos, pero probablemente no vamos a morir.

—¿Qué nivel de población vacunada es el ideal para alcanzar la inmunidad en la comunidad?



—Lo que se establece es que hay que alcanzar más del 70% y lo más importante es poder llegar a ese número lo más rápido posible, porque vemos que el virus va mutando y hace que las vacunas puedan ser menos eficaces ante esos cambios, eso es algo que nos preocupa mucho. Tenemos que llegar a ese número lo más rápido posible.

—¿Cómo evalúa lo que ocurre en otras regiones del mundo?



—Hemos visto que ya hay vacunas que son de una sola dosis, entonces con más vacunas disponibles será mejor porque todos los países van a poder vacunar a su población. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que hay países que no aplicaron ninguna dosis porque no han podido acceder y eso es peligroso. En una pandemia es importante que todos cortemos la transmisión del virus, porque no sirve de nada que nosotros inmunicemos si en otro lado del mundo el virus sigue mutando y eso hace que nuestra población pueda volver a estar en riesgo.

—¿Cuál es su opinión sobre la vacuna “Soberana” que desarrolla Cuba?



—Será bienvenida, como toda vacuna que esté en fase 3 y tenga los datos para recibir la aprobación de emergencia. Si las entidades reguladoras consideran que la información es suficiente, claro que las vamos a recibir. Sobre todas estas vacunas que requieren de aprobaciones provisorias es necesario hacer una farmacovigilancia, hacer un seguimiento para evaluar seguridad y eficacia. Todas las que se aprueben las tenemos que adquirir, porque es la mejor forma de prevenir esta pandemia.

Sobre la vacuna contra la gripe

En relación con las dudas sobre la aplicación de la vacuna contra la gripe en este contexto, en el que se desarrolla la vacunación para prevenir la Covid-19, la doctora y especialista en Infectología, Florencia Bruggesser, recomendó que si se está dentro del grupo que puede ser convocado estos días, la de la gripe puede esperar un poco, mientras se mantengan los cuidados.



“Si ya se dio alguna de las primeras dosis hay dos situaciones: si se dio la de Sinopharm, lo mejor es esperar porque ya llegaron las segundas y va a poder tener el esquema completo, que es lo más conveniente. Por otro lado, si se dio la Sputnik V o la de AstraZeneca, lo que conviene, si pasaron 14 días, es aplicarse la de la gripe, porque ambas tienen alta eficacia con una sola dosis”, afirmó.