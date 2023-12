Un estudio científico revela la sorprendente memoria social de los chimpancés

Científicos de la Universidad de Berkeley han llevado a cabo una investigación que revela la extraordinaria memoria social de chimpancés y bonobos, lo que desafía percepciones anteriores sobre la capacidad mnemotécnica de los animales no humanos. El estudio, liderado por Laura Simone Lewis, documenta la memoria social más duradera registrada en estos primates, nuestros parientes más cercanos, con un 98% de ADN compartido.

Los experimentos se realizaron en zoológicos de Escocia, Bélgica y Japón, utilizando cámaras infrarrojas de seguimiento ocular. Mostraron fotografías de simios con los que los participantes habían compartido al menos un año y de completos extraños, midiendo las miradas con precisión para evaluar la memoria social.

El resultado sorprendente fue que los simios miraban significativamente más tiempo a sus excompañeros, especialmente aquellos con los que habían tenido interacciones positivas, evidenciando una memoria social duradera.

Uno de los casos más destacados fue el de Louise, un bonobo que no había visto a su hermana y sobrino en más de 26 años. Estos resultados superan incluso la memoria social de elefantes africanos y cuervos, estableciendo un nuevo estándar en la comprensión de la memoria a largo plazo en especies no humanas.

El biólogo y evolucionista Jared Diamond respalda estos hallazgos, sugiriendo que la memoria social de los grandes simios podría durar más de los 26 años documentados en el estudio. Esto plantea preguntas sobre la capacidad mnemotécnica compartida entre humanos, chimpancés y bonobos, heredada de un ancestro común hace entre 6 y 9 millones de años.

Asimismo, el estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences también destaca la importancia de la conservación de estas especies en peligro de extinción, amenazadas por la caza furtiva y la ­deforestación.