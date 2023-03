Un informe muestra el grado de conocimiento sobre las licencias por cuidados en Provincia

La Defensoría del Pueblo bonaerense llevó a cabo una encuesta, con la que luego elaboró un informe que reflejó un alto desconocimiento de las características de las licencias y las prestaciones destinadas a los cuidados de familiares por parte de varones empleados.

A través de un comunicado se detalló que el organismo buscó conocer la información de la que disponen los trabajadores sobre las licencias de paternidad y cuidados por enfermedad de persona a cargo, familiar y/o conviviente y el uso que hacen de éstas.

También se preguntó sobre el conocimiento relacionado a las prestaciones como el reintegro por guardería, los espacios para cuidados en los establecimientos laborales y su opinión sobre cómo mejorar estos beneficios.

“Con esta encuesta buscamos aportar al debate y a la planificación de políticas públicas en la materia. Los estereotipos de género que asocian a las mujeres con las tareas de cuidado no solo se traducen en sobrecarga de trabajo y brechas de género, sino también en una parte de la población que se priva del derecho a cuidar”, expresó Lorenzino, el encargado del ente.

En cuanto a la licencia por paternidad, 2 de cada 10 empleados desconocen si existe esta licencia en su actual trabajo y 3 de cada 10 no saben de su duración. En el ámbito privado, el 23,5% de los trabajadores manifestaron no contar con licencia por paternidad. Sin embargo, es en este sector donde la licencia es más usada, en un 80% de los casos, mientras que en el público lo hace el 61,8%.

Respecto de las licencias para el cuidado por enfermedad, 2 de cada 10 trabajadores desconocen si cuentan con esta ayuda. En el sector público, esta licencia alcanza al 91,3% de los encuestados, y del 64,6% en el ámbito privado.

El 40% de los trabajadores desconocen la cantidad de días contemplados y sólo el 10% cuenta con más de 20 días al año para cuidados. En tanto, el 70% de los trabajadores con hijos indica no haber necesitado utilizar la licencia en el último año.

A la vez, el 20,7% de los trabajadores encuestados no sabe si existe o no el reintegro por guardería en su lugar de trabajo. En el ámbito privado, 9 de cada 10 empleados afirmó no contar con un espacio de cuidado para hijos/as en el trabajo, y 8 de cada 10 no cuenta con reintegros por gastos de guardería. En el sector público, estos porcentajes son del 84,2% y del 55,6% respectivamente.

En paralelo, se indicó que los encuestados respondieron haber recibido “burlas” por tomar esas licencias: el 16,4% admitió que existen ese tipo de cuestionamientos y el 21,8% aseguró haberlos recibido en primera persona. Entre los comentarios identificados se destacan “dominado”, “de esas cosas se encargan las minas”, “que soy mariquita” y que eso “lo hacen las mujeres”.

El 87,7% de los trabajadores encuestados está de acuerdo con extender la licencia por paternidad; 86,1% está a favor de que se creen licencias para futuros adoptantes y licencias por adopción, y el 84,8% coincide con que se cree o extienda la licencia para el cuidado por enfermedad.

Los trabajadores encuestados reconocieron que “se podría mejorar este esquema al perfeccionar el acceso a la información”, con “la difusión institucional sobre las características y requisitos para solicitar estas licencias”.