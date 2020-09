“Una de las causas de la negación de la pandemia es la falta de empatía”

La gravedad de la situación es alertada por quienes minuto a minuto luchan desde las salas hospitalarias del país. Los casos van en aumento y el temor de quienes intentan salvar vidas crece porque son los primeros en ver venir el colapso.

“Creíamos que teníamos que ser absolutamente solidarios con los trabajadores de salud”, le contó a diario Hoy el licenciado Daniel Slucki, expresidente del Colegio de Psicoanalistas y miembro de la actual comisión directiva.

La institución, conformada por un grupo de especialistas con muchos años de trayectoria, decidió a fines de la semana pasada emitir un comunicado en sintonía con el documento de la Sociedad de Terapia Intensiva y con la preocupación de miles de profesionales de la salud que advierten sobre la inminente saturación del sistema sanitario.

“Lanzamos el comunicado en una semana que fue el pico y después de escuchar a muchos terapistas decir lo que está pasando en los sanatorios, sobre todo en los hospitales del AMBA”, expresó Slucki, quien además es especialista en adolescencia y en historia del psicoanálisis.

En una parte de la declaración, los trabajadores de la salud mental afirmaron: “Conocemos muy bien dos mecanismos primitivos del funcionamiento psíquico ante situaciones traumáticas: el rechazo de la percepción de los datos de la realidad y el mecanismo de la aceptación y negación simultáneos de dicha percepción. Lo cual lleva a una suerte de negacionismo, en muchos casos alimentado por los medios, que genera conductas sociales de un enorme riesgo individual y colectivo”.

Consultado sobre por qué un sector de la sociedad rechaza y niega el momento que se vive por la pandemia, el profesional manifestó: “Yo te podría decir en principio estos dos mecanismos de defensa que hemos puesto en el comunicado, que es una suerte de rechazo de la percepción de los datos de la realidad, y nos conduce directamente a la negación. Por un lado lo acepto, pero lo rechazo al mismo tiempo. Sí, yo sé que estamos en pandemia pero no me importa, ya estoy cansado”.

Rechazar parte de la realidad le permite al individuo transitar libremente, agruparse, con el pensamiento de que no le va a pasar nada. “Lo que no sabe es que se puede contagiar, puede ser asintomático, puede contagiar a otros”, afirmó Slucki, y agregó: “Se trata de dar a entender que hay que tener empatía, por eso creo que una de las causas de la negación de la pandemia de la población es que tiene falta de empatía, hay mucho ­egoísmo, mucho de a mí no me va a pasar, y si me pasa, va a ser leve, y no toma en cuenta al otro”.

Sobre los días que vienen, el licenciado marcó que “por una cuestión de sentido común, diría que vamos a atravesar un par de semanas muy difíciles, y creo que con la llegada de la primavera van a ir aflojando los números de contagios, y me parece que ahí también va a haber que tener mucho cuidado, porque que disminuyan los contagios no significa que ya va a estar todo bien”.