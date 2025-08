Una llamativa competencia en la Fiesta de la Nieve

Una vez más, se realizará uno de los tradicionales eventos de la Fiesta Nacional de la Nieve, donde se da la Carrera de Mozos y Camareras. En este año se hará el domingo 17 de agosto a las 15.30 horas en Rolando y Elflein en Bariloche.

La Carrera de Mozos y Camareras no es una competencia de velocidad, sino un evento de camaradería donde se evalúan habilidades específicas. El reglamento establece que los participantes no pueden correr, sostener la bandeja con ambas manos ni derramar líquidos. Durante el trayecto, se fiscaliza el desempeño, por lo que no siempre gana quien llega primero. Este evento es parte de una serie de actividades que conforman la Fiesta de la Nieve, junto con el Concurso de Tortas, el Concurso de Hacheros, el Desfile del Pullover y la elección de la reina. La Carrera de Mozos y Camareras es un atractivo no solo para los habitantes de esta localidad sino también para los turistas que visitan el sur argentino y se encuentran con esta carrera tan particular.

La primera carrera de mozos se realizó el 2 de agosto de 1970 para celebrar el día del trabajador gastronómico. En esa oportunidad, los mozos debían bordear la Plaza del Centro Cívico.

El año pasado, al finalizar la carrera seis mozos repartieron 2.500 tragos sin alcohol a quienes recorrían la calle Mitre donde se realizó el evento.

En este marco, desde esta localidad del sur invitan a todos los hombres y mujeres que se dedican a este oficio, a que se inscriban y participen de esta clásica actividad, que nació allí y se ha extendido a todo el país.

Desde la organización detallaron que ya trabajan en el armado del evento con esfuerzo y dedicación y que, para este año, esperan a buena cantidad de trabajadores y trabajadoras de confiterías y restaurantes de todo el país.

Además, se comunicó que habrá importantes premios para quienes se ubiquen entre los tres primeros puestos, con trofeos, medallas y aportes de dinero. Y también habrá sorteos para todos.