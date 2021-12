Una modelo cañuelense competirá en Dubái

Una joven modelo del partido bonaerense de Cañuelas viajará en enero a Dubái, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, para competir contra otras 39 participantes por el título mundial y un premio de 10.000 dólares.

Se trata de Milagros Bevacqua, una chica de 21 años, oriunda de Cañuelas, que hace pocos días se alzó con el título de Miss Top Model en el certamen Miss Argentina 2021, que se realizó en la provincia de Santiago del Estero. Allí, la tucumana Melany González resultó electa Miss Argentina y la chubutense Karen Prait y la santiagueña Nahiara Vittar se consagraron como princesas. El evento se realizó en el complejo Juan Felipe Ibarra y fue conducido por Carolina Brachetti, elegida Miss Argentina en 1987.

Ahora, Bevacqua representará a nuestro país en el concurso Miss Model of the World, que se celebrará en Dubái y que distinguirá, entre 40 muchachas de todo el mundo, a la que se alzará con el premio mayor. Se trata del título mencionado, además de una suma de 10.000 dólares estadounidenses y una serie de contratos de modelaje.

Aun si Milagros no obtiene el primer premio, podría quedar finalista y ganar una suma de entre 2.000 y 6.000 dólares, según el puesto.

“Me sorprendí mucho en el momento en que escuché mi nombre y me llené de alegría”, contó la modelo a través de las redes sociales, luego de su elección. Dedicó el premio a su familia, amigos y compañeros de trabajo; entre los agredecimientos incluyó a la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi. La razón es que el Municipio le proporcionó los pasajes para el viaje a Santiago del Estero para que pudiera participar de la instancia nacional.

Bevacqua no es la primera cañuelense que compite por el título de Miss Model of the World. Hace dos años, en Shenzhen, China, la joven Carolina Dunec, de solo 18 años de edad, representó a nuestro país en la trigésima edición del certamen mundial. En aquella ocasión, la rusa Anastasia Ushakova se llevó el máximo galardón.

Ese mismo año Dunec entregó en Cañuelas el premio a la nueva Miss Argentina: la santafesina Doyel Sylvester.

Aunque hasta ahora ninguna argentina ha figurado entre las finalistas de este concurso, nuestro país sí fue sede de la competencia mundial en 2008. En aquella ocasión, la ganadora fue la ucraniana Mariya Lakimuk.

La primera edición de Miss Model of the World fue en Estambul, la capital de Turquía. La colombiana Victoria Eugenia Azuero se quedó con la victoria en esa oportunidad. Desde entonces fueron proclamadas ganadoras modelos procedentes de Francia (en cinco ediciones), el Reino Unido, los Estados Unidos, Cuba, Ucrania, Rusia, Turquía, Finlandia, Costa de Marfil, Tartaristán, China, Checa, Líbano, Trinidad y Tobago, Polonia, Venezuela, Brasil y Filipinas.