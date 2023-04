Una vida dedicada a la ciencia: la historia de Héctor, el vecino platense que cumplió 100 años

Fanático de la química, de la docencia y del Pincha, el vecino platense Héctor Ainciburu sopló las velitas en su festejo por los 100 años de vida junto a sus amigos, alumnos y familiares.

Héctor tuvo -y mantiene aún- toda una vida ligada al estudio de la química, pero también se desempeñó como docente de varias generaciones de científicos que pasaron por las aulas de la

Universidad Nacional de La Plata. Llegó de su Mar del Plata natal a los 17 años para estudiar en La Plata y nunca más se fue, ya que la ciudad lo adoptó como un hijo desde su graduación, en 1947.

“Tengo unos 37 años de docencia. Empecé como ayudante alumno y llegué a ser titular de la cátedra de Química Mineral e Inorgánica en la Facultad de

Agronomía, donde me desempeñé hasta que cumplí los 65 y me jubilé. Pero seguí trabajando en otro ámbito relacionado por casi 20 años más”, recordó Héctor en diálogo con diario Hoy.

La familia es uno de los tesoros más grandes para Héctor, sus hijos Guillermo y María Cecilia, además de su nieto Martín, son las personas que conforman el núcleo afectivo que lo contiene y celebra. “Todo lo hice con mucho afecto y mucho cariño; he tratado de ser, fundamentalmente, una buena persona”, destacó con orgullo y agregó: “Uno de los hechos que me permitió llegar hasta los 100 años fue el cuidado que tuvo mi familia conmigo”. En ese plano recordó a su esposa Noemí, con quien se casó a mediados de los años 50: “Nos cuidó con el cariño de una madre y una esposa, su cuidado me permitió llegar hasta acá; su cuidado logró esto”.

En su mensaje a las nuevas generaciones, señaló: “Los tiempos son distintos, las costumbres de mi juventud son muy diferentes a las actuales, incluso la

Universidad cambió; por eso yo no me aventuraría a aconsejar a nadie. Lo único que me interesa es que la gente sea responsable, cuide a su familia y que puedan ser personas amables y colaborativas con la comunidad”.