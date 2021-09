Vecinos de City Bell cansados de los robos

Los vecinos de City Bell están preocupados por la creciente ola de inseguridad que están atravesando y de la que, confiesan, se sienten un poco rehenes de la confrontación silenciosa que hay en la política. Según Ana María, representante de la comunidad virtual “Vecinos Autoconvocados City Bell”, una de las causas del aumento de hechos delictivos fue “la rivalidad entre Gobernación y la Municipalidad”.

Al hablar de la comunidad virtual de la que participa, Stompanato aclaró: “Cuando decidimos formar el grupo Vecinos Autoconvocados, sabíamos que era una tarea de mucha responsabilidad y el principal propósito era trabajar en conjunto con la fuerza policial, pero para ello lo primero que teníamos que lograr era encontrar un equilibrio entre Policía-sociedad, ya que la sociedad no cree en la Policía y el policía herido por los dichos sociales, no tiene ganas de actuar”.

En ese sentido, la frentista Ana María declara tajante: “Te resumo: el policía está en el centro de una estructura, en donde le debe rendir a la sociedad que los golpea y al tribunal político que los ejecuta. Lo que hoy nos preocupa es que no vemos un intento de mejorar la situación, y no es por la Policía, es político”.

Cuando tocamos el tema de cambios en las cúpulas dirigenciales de las comisarías, la referente es clara al respecto: “La rotación de los comisarios lo único que produce es incertidumbre. Hace que la gente aún más piense que la fuerza policial es inútil, por eso tantos cambios. Los que sabemos que son todas artimañas políticas y amiguismos, el cambio de comisario provoca el empezar de cero, a que el comisario arme su equipo, conozca la zona, conozca las zonas calientes. Eso lleva meses”. “Una vez un comisario me dijo: Disculpame Ana si me voy, pero yo elegí ser policía, no corrupto, y no tardé mucho en darme cuenta de lo que hablaba”, concluyó la vecina.