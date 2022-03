Volvieron la elecciones estudiantiles en la UNLP

Tras dos años sin elecciones por pandemia de la Covid-19 y en una fecha fuera de lo habitual, los alumnos de las 17 unidades académicas de la ciudad regresaron a las urnas para la votación de los centros de estudiantes.

Las elecciones, que se iniciaron como es costumbre un miércoles, se extenderán hasta el próximo viernes a las 18, momento en que las agrupaciones políticas realicen el conteo correspondiente.

Además de los de centros de estudiantes se definirán los cinco consejeros directivos que participarán en la elección de los decanos y del presidente de la UNLP, el delegado para el Consejo superior y los representantes ante la Federación Universitaria de La Plata (FULP).

En esta oportunidad, a diferencia de los años anteriores, predomina la incertidumbre por el resultado como consecuencia de los meses donde los miles de estudiantes tuvieron clases de manera online.

A esto se le suma que los ingresantes 2020 y 2021 no tuvieron la posibilidad de asistir a las clases presenciales por las restricciones que impuso la pandemia. Otro de los puntos que se debe destacar es que los que ingresaron este año no se encuentran habilitados para votar ya que todavía no cuentan con la condición de alumnos regulares.

Algunas de las incógnitas se presentan por ejemplo en Derecho, donde la Franja Morada busca retomar el centro tras ser derrotados en 2018 por la agrupación Estudiantes de Abogacía (EA).

“Nos esperan unas elecciones atípicas después de dos años sin poder elegir a nuestros representantes. El clima está calmo, a diferencia de lo que estamos acostumbrados acá en la facultad que siempre las elecciones son mucho más movidas. Hay una deserción enorme de estudiantes que no pueden volver a la universidad. La presencialidad está resuelta por la casa de estudios y son muchos los alumnos que se han podido acercar a la Facultad para volver a cursar”, le dijo a diario Hoy Antonella, una estudiante de la casa de altos estudios ubicada en 48 entre 6 y 7.

A su vez, Franja Morada busca retener los centros en Económicas, Agrarias, Veterinaria, Ingeniería y Arquitectura, donde lo recuperó en las últimas elecciones por una diferencia de solo un 3,5%. Allí se enfrentará a la tradicional agrupación Agite, que ocupó ese lugar por siete años, Estudiantes Al Frente y Fuera de Escala (JUP).

Otra de las instituciones donde habrá otra disputa es en Humanidades, donde el AULE (Patria Grande), que está al frente del centro desde hace diez años, buscará retener la conducción frente a Proyecto Humanidades (JUP) que aspira a quedarse con el centro de estudiantes.

Otro de los focos más sobresalientes estará en la institución de 63 y 118, la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, donde la histórica agrupación Rodolfo Walsh sufrió un quiebre y competirá con La Nueva Generación, una facción que se encuentra dentro del Frente de Todos, pero que se separó del oficialismo estudiantil.