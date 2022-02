Dinamarca levantó todas las restricciones sanitarias

En la jornada pasada, Dinamarca se convirtió en el primer país de la Unión Europea en levantar todas las restricciones pertinentes a la Covid-19. La decisión llega en un momento particular, dado que si bien el país se encuentra atravesando un contexto epidemiológico leve gracias a la vacunación, aún se siguen detectando de forma diaria entre 40.000 y 50.000 contagios. Así y todo, las autoridades advirtieron que los barbijos, el pase sanitario, los aforos y los horarios reducidos quedaron totalmente en el pasado.

“Tenemos un número extremadamente elevado de adultos vacunados con las tres dosis, es nuestro secreto”, remarcó un epidemiólogo local, Lone Simonsen.

Las discotecas no le escapan a esta resolución ya que desde ayer se encuentran habilitadas y sin capacidad de aforo. La única restricción que quedó vigente es para las personas no vacunadas que llegan al país nórdico. “Con Ómicron, que no es una enfermedad grave para los vacunados, pensamos que es razonable levantar las restricciones. Sin pase sanitario, hay un cambio de responsabilidad: los daneses recurren cada vez más a los autotest en un momento en que se reduce el número de pruebas de antígenos disponibles. De este modo, las personas sintomáticas sabrán si están infectadas y podrán quedarse en casa si lo están”, sumó Simonsen.

Hasta la fecha, el 60% de la población danesa ya cuenta con la dosis de refuerzo, cifra muy por encima de la media de la Unión Europea que se encuentra en un 45%. Al mismo tiempo, según un sondeo público por un medio local, cerca del 64% de la población apoya esta decisión tomada por parte del gobierno local.

De esta manera, este se convierte en el segundo intento por parte de las autoridades de tratar de dar por finalizada la pandemia y volver a la vida de antes. Vale recordar que entre septiembre y octubre pasado se habían levantado también todas las restricciones, aunque en esa ocasión sin mucho éxito, ya que el 10 de noviembre tuvieron que reintroducir el pase sanitario dado la importante suba de contagios.