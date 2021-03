EE. UU. acusó a Rusia de proteger a Siria frente a las denuncias por ataques químicos

Estados Unidos acusó ayer a Rusia de haber bloqueado “todos los esfuerzos por intentar” que Siria rinda cuentas por las múltiples denuncias de potencias occidentales y organizaciones humanitarias internacionales por ataques con armas químicas contra civiles, algo que está expresamente prohibido por el derecho internacional.



La embajadora estadounidense en la ONU, Linda Thomas-Greenfield, expuso ante el Consejo de Seguridad del organismo por videoconferencia y atacó directamente a Rusia, en una nueva escalada de la tensión entre las dos potencias.



“Rusia defendió al régimen de Bashar Al Assad a pesar de sus ataques con armas químicas, atacó la labor profesional de la OPAQ (Organización para la Prohibición de las Armas Químicas) y lastró los esfuerzos por responsabilizar al régimen de Al Asad por su uso de armas químicas y otras numerosas atrocidades”, criticó la diplomática.



Su homólogo ruso, Vassily Nebenzia, replicó ironizando sobre una declaración de la funcionaria al inicio de la sesión, en la que había pedido que las intervenciones fueran breves.



“Siempre intentamos ser breves pero no siempre es posible”, dijo, antes de hacer “un breve y útil resumen histórico sobre las deliberaciones en el Consejo” de Seguridad para la recién llegada embajadora.



Nebenzia defendió al gobierno de Al Assad al indicar que “siguiendo el consejo de Rusia, Siria ha cumplido con la OPAQ de buena fe y se ha deshecho de su arsenal de armas químicas”, una afirmación recibida con escepticismo entre las potencias occidentales y las principales organizaciones de Derechos Humanos internacionales.



“Todos sabemos que el régimen de Bashar Al Assad usó repetidamente armas químicas. Entonces, ¿por qué no ha rendido cuentas el gobierno sirio?”, preguntó la embajadora.



“Por desgracia, la respuesta es simple. El régimen de Al Assad ha intentado evitar rendir cuentas obstruyendo las investigaciones independientes y socavando al papel y el trabajo de la OPAQ”, añadió la embajadora en su primera reunión sobre Siria en el Consejo de Seguridad. “Y los aliados del régimen, entre ellos Rusia, han intentado también bloquear todos los esfuerzos por hacer que rinda cuentas” el gobierno sirio, insistió.



Según la ONU, Siria aún no ha respondido a 19 preguntas formuladas en los últimos años sobre instalaciones que podría haber utilizado en la producción o almacenamiento de armas químicas. La organización internacional ya acusó en el pasado a Siria de ataques químicos y el gobierno de Al Assad ha rechazado todas esas denuncias.



Hace una semana Rusia condenó los bombardeos estadounidenses contra milicias pro-Irán en el Este de Siria, país que también repudió la primera operación militar del presidente estadounidense, Joe Biden.



“Condenamos firmemente esas acciones e instamos a que se respete, sin condiciones, la soberanía y la integridad de Siria”, afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, Maria Zajarova, y agregó que “reafirmamos nuestro rechazo a todas las tentativas de transformar Siria en un ruedo en el que saldar cuentas de la escena geopolítica”.