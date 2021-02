Egipto: encuentran la cervecería más antigua del mundo

Después de muchos años de búsqueda, una misión arqueológica dirigida por especialistas egipcios y estadounidenses logró encontrar restos de la que sería la fábrica de cerveza de alta producción más antigua del mundo. Según indicó el

doctor Mostafa Waziry, secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades, el hallazgo se realizó este sábado en el Norte de Abydos, una de las ciudades más influyentes del Alto Egipto.

De acuerdo a las primeras estimaciones, se supone que el establecimiento funcionó durante la era del rey Narmer, que gobernó Egipto hace 5.100 años. De acuerdo al comunicado del Ministerio de Turismo y Antigüedades egipcio, se encontraron “ocho grandes sectores de 20 metros de longitud, 2,5 m de ancho y 0,4 m de profundidad que se usaban para producir cerveza”. Cada sector del espacio, precisa el informe, contenía alrededor de 40 estanques de barro dispuestos en dos filas para calentar la mezcla de granos y agua.

Por su trabajo de unificación de las regiones del Alto y del Bajo Nilo, el rey Narmer suele ser considerado entre muchos historiadores como el primer faraón de Egipto. Por lo tanto, apunta el documento emitido por el Ministerio, se cree que este descubrimiento en la provincia de Suhag “es la fábrica de cerveza de producción masiva más antigua del mundo”.

Las pistas alrededor del hallazgo no son nuevas. Según los especialistas, si bien no se conocía su localización exacta ya se sabía de esta fábrica desde principios del siglo XX. Por entonces, un equipo de arqueólogos británicos había encontrado rastros de esta suerte de fábrica pero no lograron dar con su centro de producción. Finalmente, este último sábado, la misión encabezada por los arqueólogos Mathew Adams, de la Universidad de Nueva York, y Deborah Vischak, de la Universidad de Princeton, realizó el esperado y gran descubrimiento.

Tal como señaló el propio Adams, las instalaciones tenían capacidad para producir unos 22.400 litros de cerveza de una vez. Cada una de las ocho unidades de producción contenía unos 40 barreños de terracota “instalados verticalmente en círculo” y dispuestos en dos hileras. Allí se calentaba la mezcla de semillas y de agua que daba como resultado la bebida, cuyo origen se remonta 7.000 años atrás en todas las civilizaciones de la cuenca mediterránea. Desde la cultura mesopotámica de Oriente Medio hasta la actual zona de Sudán conocida como Nilo Azul.

Según Adams, las excavaciones y las evidencias permiten suponer que la cerveza encontrada en Abydos se utilizaba como ofrenda. Por lo que el lugar, indicó el arqueólogo, fue construido “específicamente para suministrar cerveza para los rituales reales que se celebraron en los centros funerarios de los primeros reyes de Egipto”.