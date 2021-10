El líder de la NASA sugiere que los OVNIs vistos por la Marina podrían ser extraterrestres

Bill Nelson, el administrador de la NASA del presidente Joe Biden, ha afirmado recientemente que aún desconocen el origen de los objetos voladores no identificados vistos por pilotos de la Marina en 2004 pero que podrían tratarse de extraterrestres.

“¿Qué crees que estamos haciendo en Marte? Buscamos vida. Esto es parte de la misión de la NASA. Eso es lo que buscará este telescopio. ¿Hay otros planetas en otros lugares donde haya vida?", dijo Nelson cerca del final de una amplia discusión de una hora con Larry Sabato del Centro de Política de la Universidad de Virginia. "Sé que ustedes han visto lo que vieron esos pilotos de la Marina en 2004, y ha habido unos 300 avistamientos desde entonces".

En ese sentido, agregó: "he hablado con esos pilotos, y ellos saben que vieron algo, y sus radares se fijaron en él”. Y continuó: “ellos no saben qué es y nosotros no sabemos qué es. Esperamos que no sea un adversario aquí en la Tierra que tenga ese tipo de tecnología. Pero es algo. Entonces, esta es una misión que buscamos constantemente: ¿qué, quién está ahí afuera? ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a ser como somos? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo nos civilizamos?”.

“Son esas mismas condiciones en un universo que tiene miles de millones de otros soles en miles de millones de otras galaxias, es tan grande que no puedo concebirlo", sostuvo.

“Mi opinión personal es que el universo es tan grande, y ahora, incluso hay teorías de que podría haber otros universos, y si ese es el caso, ¿quién soy yo para decir que el planeta Tierra es la única ubicación que tiene una forma de vida que es civilizada y organizada como la nuestra?", expresó el líder de la NASA, quien agregó: “¿Hay otros planetas terrestres por ahí? Ciertamente creo que sí, porque el universo es tan grande".

El año pasado, se publicaron videos de la Marina a través de la Ley de Libertad de Información que mostraban OVNIs moviéndose a velocidades increíbles y realizando impresionantes maniobras aéreas. Uno de los videos fue filmado en noviembre de 2004, presentando el encuentro Nimitz, mientras que los otros dos, durante los cuales se pudo escuchar a los pilotos de la Marina expresando incredulidad, fueron filmados en enero de 2015. Los tres videos de OVNIs fueron capturados por Navy F / A -18 Super Hornets, y el Pentágono ha estado trabajando para confirmar la autenticidad de varios otros videos.

John Brennan, quien se desempeñó como director de la Agencia Central de Inteligencia durante el ex presidente Barack Obama, aludió a la existencia de OVNIs en un podcast en diciembre, diciendo que "algunos de los fenómenos que veremos continúan sin explicación y podrían, de hecho, ser algún tipo de fenómeno que aún no entendemos". El exdirector de Inteligencia Nacional John Ratcliffe también dijo en una entrevista en junio que los ovnis existen, y agregó que parecen mostrar tecnología que Estados Unidos no posee y de la que carece de la capacidad de defenderse.