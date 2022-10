Elecciones en Brasil: Horacio Pietragalla Corti Habló sobre sus expectativas

En el marco de las elecciones en Brasil, y durante nuestra cobertura exclusiva de las misma, Diario Hoy dialogó con Horacio Pietragalla Coti, Secretario de Derechos Humanos.

-¿Qué percepción tiene de esta elección, con qué expectativa la transita?

"La verdad que con mucha ansiedad. Estamos muy espectantes. Creo que lo que pase hoy es claramente es un direccionamiento que va a tomar la región. Para nosotros que Lula pueda volver a ser presidente tiene que ver, no solo con la importancia de poder claramente conducir un país, sino con una revancha que le da una posibilidad a la población bralisera, después de las peores persecuciones que sufrió un dirigente político como Lula. La cárcel, la estigmatización, tratar de instalar en el sentido común la deshumanización de una persona, que es lo que produce el Lawfare, y lo que está pasando también en Argentina con Cristina y lo que pasó en varios países de la región con muchos mandatarios. Por eso para nosotros que hoy pueda ganar duda, más allá de la felicidad y las políticas que claramente van a estar focalizadas a los sectores más postergados brasileros, también es un faro para la región".

-Usted como titulas de Derechos Humanos le debe generar cierta preocupación ver las imágenes que vimos. Ayer una diputada con un arma en la mano en la calle, hoy la policía hablando con la gente diciéndoles que no voten a Lula. Es un nivel de violencia que va en escalada.

"Creo que Bolsonaro es un sujeto que llegó con un discurso, tal vez, tratando de atrapar el sentido común de alguna inconformidad de la sociedad. Pero la verdad que vemos en el una persona muy peligrosa. Una persona que transformó a Brasil en un lugar violento, más alla de las cuestiones de desigualdad social que pueda tener cualquier país de latinoamerica. Creo que desde la estructura política y del poder político no podemos fomentar la violencia, más en nuestros países y en nuestra región que sabemos que todo pende de un hilo siempre, es todo muy sensible. Por la historia, por la historia de nuestra latinoamérica, nuestra patria grande, lo que pudimos ser cuando había presidente que eran paresidos a su pueblo, que fue la mejor, talvez una de las mejores, decadas de nuestra región en los últimos años, nos merecemos que hoy gane Lula en Brasil. No solo por Brasil, si no para toda la patria grande".