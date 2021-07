Francia: masiva inscripción para vacunarse contra la Covid

Luego de que el presidente francés Emmanuel Macron anunció que se comenzará a exigir un certificado de inmunización o un PCR negativo para acceder a bares, restaurantes, teatros, festivales, cines o bien para viajar en trenes y en aviones, la gente de forma automática decidió anotarse para vacunarse contra la Covid-19.

El suceso fue tan instantáneo que se llegaron a registrar más de 20.000 citas por minuto, siendo un récord total desde que comenzó la campaña de vacunación en ese país.

En total, durante las primeras horas se llegó a los 926.000 inscriptos, de los cuales el 65% son menores de 35 años.

Esta nueva disposición confirmada por las autoridades locales comenzará en agosto y la idea es seguir fomentando la vacunación ya que todavía hay un sector que no se decide a inocularse.

De hecho, Francia es de los países en el mundo con mayor número de personas antivacunas, siendo poco más de la mitad de la población la que aceptó la vacunación desde el primer momento.

A su vez, el mandatario francés aseguró que la vacunación será de carácter obligatorio para todos los trabajadores de salud y para todo el personal que trabaja en residencias para adultos mayores y con personas vulnerables.

Sumado a esto, se anunció que quienes no cumplan este requisito no solo no podrán trabajar, sino que además no cobrarán su sueldo. A pesar de las críticas recibidas por los espacios más conservadores, esperan que esta medida ayude a mejorar el contexto que últimamente empeoró por la aparición de la variante de coronavirus llamada Delta.