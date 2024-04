Francisco: “La guerra es siempre un absurdo”

El Papa Francisco brindó este domingo su discurso por las Pascuas, donde centró sus esfuerzos en pedir por la paz y la liberación de prisioneros de guerra. Desde la Basílica de San Pedro, el Sumo Pontífice en la tradicional bendición urbi et orbi (“a la ciudad y al mundo”) del Domingo de Resurrección hizo un repaso por los actuales conflictos y los males que se dan hoy en día en el mundo. “La guerra es siempre un absurdo y una derrota. No permitamos que los vientos de la guerra soplen cada vez más fuertes sobre Europa y sobre el Mediterráneo. Que no se ceda a la lógica de las armas y del rearme”, sostuvo.

“Reitero el llamamiento para que se garantice la posibilidad del acceso de ayudas humanitarias a Gaza, exhortando nuevamente a la rápida liberación de los rehenes secuestrados el pasado 7 de octubre y a un inmediato alto el fuego en la Franja de Gaza”, declaró el Papa ante los más de 60.000 fieles que se hicieron presentes, al mismo tiempo que añadió: “La paz no se construye nunca con las armas, sino tendiendo la mano y abriendo el corazón”.

En esa misma sintonía, Francisco, que el viernes no acudió al viacrucis para “preservar su salud”, mencionó que hay que “respetar” los principios del derecho internacional. Además de hablar de lo que actualmente sucede en Franja, pidió un intercambio general de todos los prisioneros entre Rusia y Ucrania. “No permitamos que las hostilidades en curso continúen afectando gravemente a la población civil”.

Por otra parte, hizo referencia y pidió no olvidar lo que actualmente sucede en otras partes del mundo como en Libia y en el Líbano, como así también instó a continuar las conversaciones entre Armenia y Azerbaiyán. Además de solicitar consuelo a las víctimas de cualquier forma de terrorismo, también se tomó un momento para hablar sobre Haití, que se encuentra padeciendo una grave crisis social y política. Sobre esto, sentenció: “Que cese cuanto antes la violencia que lacera y ensangrienta y pueda progresar en el camino de la democracia y la fraternidad”.