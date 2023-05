Inflación: se dispara el precio de los alimentos en el Reino Unido

En un contexto inflacionario, el gobierno británico se mostró preocupado por el creciente aumento del costo de vida. Así es que el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, recibió esste martes a unos 70 empresarios de todo el sector alimenticio para analizar medidas tendientes a bajar los precios.

El aumento de los precios de productos alimenticios fue del 19,1%, entre marzo de 2022 y marzo de 2023, en el Reino Unido. De acuerdo con la asociación de consumidores Which?, en abril ese porcentaje llegó al 25%. Como sea, ambos valores, se ubican por encima de la inflación anual que, si bien es preocupantemente alta para el Reino Unido, quedó en el 10%. Ante este escenario, el primer ministro convocó a agricultores, industrias alimenticias y supermercados a una mesa de trabajo que llamó “Farm to Fork” (que se podría traducir como “del campo a la mesa”). Según reportó ayer el medio local The Guardian, la edición inaugural de este espacio de diálogo “falló en afrontar los problemas clave”.

Sin embargo, Sunak anunció la liberación de 45.000 visas para el próximo año con el objetivo de que los agricultores recluten trabajadores. Es que uno de los problemas que encarecen el precio de los productos alimenticios sería la escasez de mano de obra durante las cosechas. Sin embargo, los productores locales deslizaron que es “imposible” resolver la inflación con esta iniciativa.

En cambio, los productores sostienen que el desafío que se debe afrontar es el aumento de los costos operativos por el incremento de los precios de la energía en medio de la guerra en Ucrania. Además, denuncian que los supermercados no les están dando un trato justo. “No podemos asumir todos los costos”, se quejó el director ejecutivo de una empresa de vegetales. A todo esto, organizaciones sociales salieron a advertir que el aumento del costo de vida está llevando a que cada vez menos gente pueda comprar la canasta básica. La titular de la ONG Trussell Trsust que maneja bancos de alimentos por todo el Reino Unido, Emma Revie, aseguró que “las nuevas cifras son extremadamente preocupantes”. Es que, en 2022, distribuyeron casi tres millones de bolsones de alimentos, un 37% más que en 2021.

Por lo pronto, el gobierno británico, encabezado por el conservador Rishi Sunak, emitió un comunicado prometiendo un paquete de medidas que servirá para “impulsar todos los elementos de la cadena de suministros de alimentos, desde la granja a la mesa”.