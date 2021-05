Keiko Fujimori y Pedro Castillo intercambian propuestas en el "debate en Chota"

Un cruce en la campaña por las elecciones en Perú se viralizó en las últimas horas en Argentina: cuál fue la razón?, la polisemia. El candidato Pedro Castillo desafió a un debate en Chota, su tierra natal, a su adversaria Keiko Fujimori, y los tuiteros argentinos estallaron.

Finalmente, luego de que el mismo se pusiera en duda, este sábado se lleva adelante el debate presidencial en Chota, capital del estado homónimo en la región de Cajamarca, donde el candidato de izquierda y favorito en las encuestas, Pedro Castillo, hará las veces de local ante su contrincante en el balotaje, Keiko Fujimori.

Este viernes, el candidato recibió el alta de una clínica limeña tras sufrir una descompensación respiratoria que derivó en una infección en la garganta, cuando se creía que padecía coronavirus, y usó Twitter para desafiar a Fujimori de cara al balotaje nacional del próximo 6 de junio ante el derechista Fuerza Popular.

"El debate será a las 13 hora local (15 de Argentina) en la plaza de Chota, primer debate a nivel nacional, se verá el compromiso de los chotanos; la recomendación es que los dos candidatos respeten a la población, no queremos insultos sino propuestas", añadió el vocero al diario El Comercio.

"Nuestro candidato, Pedro Castillo, está rumbo a Chota para demostrarle al fujimorismo que vamos por el cambio, por la esperanza y no por el continuismo explotador", informó su partido en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

Por su parte, Fujimori confirmó su presencia en la misma red social. "Acepto la propuesta de RPP (radio local) para que organice todos los detalles del debate incluyendo condiciones de seguridad y salubridad para todos; mi único pedido es que sea abierto a toda la prensa y espero que el candidato Castillo no siga evadiendo el debate. No te corras, Pedro, no te corras", escribió la hija del expresidente Alberto Fujimori, en prisión por crímenes de lesa humanidad.