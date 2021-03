López Obrador se retirará de la política cuando termine su mandato

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que se retirará de la política cuando termine su mandato en 2024. “Yo me jubilo por completo”, sostuvo el líder mexicano durante una conferencia de prensa.



“Voy a seguir contribuyendo al desarrollo de nuestro país y ya vendrán otros, tiene que haber relevo generacional”, agregó.

Frente a esta decisión, el actual presidente subrayó la necesidad de no dejar ningún proyecto inconcluso al término de su sexenio. Si bien considera que su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), podría obtener la victoria en las próximas elecciones, el mandatario señaló que, “desgraciadamente”, no hay garantía de continuidad.



Andrés Manuel López Obrador alcanzó la Presidencia de México el 1° de diciembre de 2018, tras ganar las elecciones federales con el 53% de los votos.