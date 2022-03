Reino Unido: por primera vez un legislador se declaró trans públicamente

El diputado conservador Jamie Wallis se convirtió ayer en el primer legislador británico en declararse abiertamente transgénero, un hecho que desató una ola de mensajes de apoyo de diputados de todo el espectro político y del primer ministro británico, Boris Johnson.

El anuncio de Wallis se produjo en medio de un contexto de debate, a menudo tóxico, sobre los derechos de las personas trans y la identidad de género en la política y sociedad británicas.

“Soy trans. O para ser más exactos, quiero serlo. Me han diagnosticado disforia de género y me he sentido así desde que era muy joven”, señaló en una declaración difundida en su Twitter, que compartió con el mensaje “es hora”.

“No tenía ninguna intención de compartir esto con ustedes”, dijo el legislador, de 37 años, y agregó: “Siempre imaginé que abandonaría la política mucho antes de decir esto en voz alta”.

En su misiva, Wallis precisó que “no estaba bien” después de haber sido chantajeado y violado por una persona que conoció en internet, y consideró que había llegado el momento de decir la verdad.

La declaración del diputado conservador derivó en una catarata de mensajes de apoyo de legisladores de todos los partidos e incluso de Johnson, quien lo elogió por su “inmenso coraje”.