Una niñera denunció a su jefe por colocar una cámara oculta en su habitación

Kelly Andrade una colombiana de 25 años que trabajaba como niñera en Estados Unidos, denunció a su jefe por ponerle una cámara oculta en su habitación y tomar imagenes de ella mientras se cambiaba.

Luego de tomar las capacitaciones del programa Cultura Care Au Pair, la joven consiguió trabajo en Staten Island, EE.UU, como niñera de los cuatro hijos de Michael Espósito, un empresario norteamericano dueño de una cadena de comida rápida.

Kelly se instaló en la casa de la familia y las sospechas comenzaron después de que encontró en reiteradas ocasiones a su jefe revisando el detector de humo. Luego de tres meses de trabajo halló una cámara escondida en dicho artefacto, en la que había una memoria con grabaciones suyas, la mayoría de los videos correspondian a los momentos en los que ella se vestía o desvestía.



La joven aseguró que cuando Espósito llegó a la casa "pocos minutos después" de su hallazgo parecía "muy nervioso y muy preocupado". Ella decidió hacerse la dormida, pero el hombre comenzó a golpear la puerta y trató de derribarla. Por miedo a que la lastimara, la chica saltó por una ventana para escapar y a pesar de no conocer la zona corrió hasta una comisaría en donde hizo la denuncia.

"Tenía mucho miedo. Además de lo que acababa de pasar, ahora no tengo dónde quedarme, estoy en un país completamente desconocido, estoy sola. No tengo dinero, no sé qué voy a comer, no sé qué voy a hacer mañana", dijo la joven a la prensa neoyorquina.

Espósito fue detenido por las autoridades pero quedo en libertad bajo su propia responsabilidad. Su abogado afirmó que la cámaraes parte del servicio de vigilancia que tienen instalado en toda la casa por motivos de seguridad.



Por su parte la niñera demandó a la familia Espósito y a Cultura Care, calificó el comportamiento de su exjefe de "extremo e indignante" y reclamó haber sido discriminada y sometida a un ambiente de trabajo hostil.