Zelenski comienza la contraofensiva: “Vamos a tener éxito”

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, afirmó en las últimas horas que su país está “listo” para lanzar una contraofensiva contra las tropas rusas, aunque reclamó que primero necesita más armamento provisto por Occidente, especialmente sistemas de defensa antiaérea.

En una entrevista publicada ayer por el diario The Wall Street Journal, Zelenski no precisó “cuánto tardará” en iniciar la contraofensiva para recuperar territorio, pero se mostró seguro sobre su “éxito”.

“Para ser honesto, esto puede ir de varias maneras completamente diferentes. Pero vamos a hacerlo, y estamos listos”, remarcó. Ucrania asegura desde hace meses que se prepara para una gran ofensiva que buscará recuperar los territorios ocupados por Moscú desde la invasión a gran escala iniciada en febrero del año pasado.

El dirigente ucraniano agradeció a los países occidentales las armas que le han suministrado desde el inicio de la invasión rusa, pero reclamó concretamente más sistemas de misiles antiaéreos Patriot, de los que dispondría al menos dos y necesita “tantos como 50”.

Rusia ha lanzado en el último mes una veintena de ataques masivos con drones y misiles contra la capital ucraniana. Pese a que las defensas antiaéreas de la capital interceptan casi todos los proyectiles, varias personas han muerto al caerles encima los cascotes.

A su vez, Zelenski también expresó su frustración antes de la cumbre de la OTAN, la alianza militar a la cual Ucrania desea adherir, en la capital lituana el próximo mes.

“Si no se nos reconoce y no se nos da una señal en Vilna (la capital lituana donde se hará la cumbre), creo que no tiene sentido que Ucrania esté en esta cumbre”, completó.

El jefe de estado dijo además estar preocupado de que cualquier cambio en la Casa Blanca, donde hay elecciones en 2024, pueda afectar la ayuda.

Vale remarcar que el gobierno de Joe Biden comprometió más de 37.000 millones de dólares en ayuda a la seguridad de Ucrania desde el comienzo de la invasión, y prometió más ayuda militar.