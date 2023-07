“Ahora que hicimos lo urgente, viene una nueva etapa con más servicios para los barrios”

El intendente Julio Garro en medio de una intensa campaña donde mostrar “la gestión” es la prioridad, desde lo político sigue sumando espacios para la militancia. En este caso, el jueves por la noche fue el turno de City Bell.

Desde el local ubicado en plaza Belgrano, Garro sostuvo que “es el momento de seguir llevándole servicios a los vecinos a sus barrios y de solucionarles sus necesidades más inmediatas”.

Cabe mencionar que del acto participaron el legislador bonaerense Daniel Lipovetzky y Mauro Palummo, ambos ex precandidatos a intendentes platenses por el sector que lidera Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio pero que acompañan ahora a Garro en busca de un nuevo mandato.

“Ahora que hicimos lo urgente, viene una nueva etapa” y recalcó el jefe comunal que “con más fuerza que nunca, vamos a seguir con el agua, con las cloacas, con la segunda etapa de las obras hidráulicas, como también mejorando el transporte y la seguridad vial”.

En ese sentido, el jefe comunal expresó que “algunas de estas medidas ya empezamos a hacerlas” y anticipó que “vamos a hacer cosas mucho más grandes, porque la base está y porque tenemos un punto de partida sólido que nos permite avanzar”.

“¿Cómo no vamos a seguir con el proceso de transformación que empezamos si me peleé con el Pata Medina para que la construcción deje de ser un negocio y se puedan hacer obras para que la ciudad crezca? ¿Cómo no voy a seguir si me la pasé de oficina en oficina para pelear por los fondos necesarios para poder hacer las obras que se necesitaban, para hacer calles y escuelas?”, enfatizó Garro.

Acompañado por precandidatos, militantes, vecinos y comerciantes que manifestaron un contundente apoyo hacia su precandidatura para la reelección, el alcalde platense subrayó: “A mí no se me cayó ningún anillo cuando tuve que negociar con el oficialismo para hacer las obras que necesitamos. Si aunque la cosa a veces venga difícil vos no aflojas… ¿Ahora vamos a aflojar?”; y ratificó: “Tenemos que seguir, poniéndole el cuerpo, la cabeza y el corazón como hasta ahora”.

Por otro lado, el mandatario mencionó algunas de las políticas que lograron transformar la ciudad en los últimos ocho años, como los más de 40 kilómetros de obras hidráulicas, la megaobra de iluminación LED y el desarrollo de las localidades.

También valoró la creación del SAME, que permitió dotar de atención médica para emergencias a cada rincón del Partido, la histórica inversión en materia educativa y la puesta en valor de accesos y corredores de alta circulación.

Finalmente, Garro concluyó con un mensaje esperanzador hacia los presentes: “Lo que viene es mejor, porque después de tanto laburo para cumplir con las cosas que necesitábamos con urgencia, los platenses podemos empezar a trabajar en hacer realidad la ciudad que soñamos y que nos merecemos”.

Participaron además del encuentro precandidatos a senadores, concejales y consejeros escolares de la lista “Falta Menos Para Vivir Mejor” con la que el espacio encabezado por Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli a nivel nacional y provincial irán a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) el 13 de agosto.