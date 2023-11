Argentina elige presidente: detalles de los comicios

Argentina irá a las urnas por tercera vez en el año en una elección que definirá quién será el próximo presidente de la Nación. La contienda electoral que enfrentará a Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) será distinta a las PASO del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre.

En el balotaje solo se elige la categoría presidente y vicepresidente y, de acuerdo con el artículo 151 del Código Nacional Electoral, resultará electa la fórmula que obtenga “mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos”. Es decir, se impondrá quien obtenga mayor cantidad de votos.

A diferencia de las PASO y las generales, el resultado electoral se determinará sobre los votos válidos afirmativos y no sobre los votos en blanco, ni los votos nulos o los que no fueran validados por la Justicia Electoral en el escrutinio definitivo, como los recurridos y de identidad impugnada.

Los números del balotaje

Según los datos brindados por la Dirección Nacional Electoral (DINE), 35.844.334 ciudadanos argentinos están habilitados para sufragar. La provincia de Buenos Aires es, por amplia diferencia, el distrito que más electores aporta: 13.110.768, representando un 37,04% del total del país. En porción de votantes habilitados, la nómina la completan las provincias de Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El ejercicio del voto

Para todos los residentes en territorio argentino mayores de 16 años, es universal, igual, secreto y obligatorio. Sin embargo, los menores de 18 años y mayores de 70 años están exceptuados de la obligación de votar, es decir, si no concurren, la ley no los sanciona.

En el caso de estar a más de 500 kilómetros del lugar donde se vota, la persona debe presentarse en la comisaría más próxima y solicitar un certificado para probar la distancia al domicilio que figura en el Documento Nacional de Identidad.

Las personas que no asistan, exceptuando los casos antes mencionados, deberán pagar una multa si no justifican su inasistencia ante la Secretaría Electoral de cada jurisdicción dentro de los 60 días posteriores a la elección. De acuerdo con el artículo 125 de la Constitución Nacional, la sanción económica oscila entre los $50 y $500.

Los horarios de la jornada

El proceso electoral inicia a ­partir de las 8 y concluye a las 18. Desde la DINE, aconsejaron consultar el padrón (www.padron.gob.ar) antes de ir a votar para chequear lugar, mesa y número de orden, a fin de agilizar el ejercicio del voto.

A su vez, explicaron que los ciudadanos que no sufragaron en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre no tienen ningún impedimento para emitir su derecho este domingo.

Los documentos habilitados para votar son: Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica; DNI libreta verde; DNI libreta celeste; tarjeta del DNI libreta celeste y el DNI tarjeta. El DNI versión virtual que figura en la aplicación Mi Argentina no estará permitido para emitir el sufragio.

Voto extranjero

Poco menos de 450.000 argentinos que residen en el exterior están habilitados para votar hoy en la elección que definirá al próximo presidente. El ejercicio lo podrán llevar a cabo en más de 300 mesas que se instalarán en embajadas y consulados.

El sufragio que se realiza desde el exterior no es de carácter obligatorio, sino voluntario, y no se necesita justificar la no emisión del voto. Para poder votar, es necesario tener asentado en el DNI residencia permanente en el extranjero desde antes del 25 de abril de 2023 y figurar en el padrón de argentinos en el exterior.

Prioridad de voto

Durante la jornada electoral, se dará prioridad de voto ante casos de limitación o discapacidad como así también los adultos mayores y las personas gestantes y/o con niños. En el marco de la campaña nacional Elecciones sin Discriminación, el Instituto Nacional contra la Discriminación (Inadi) ha ­desarrollado una serie de medidas y recomendaciones que aseguran que las elecciones sean inclusivas y accesibles.

Accesibilidad

Cada establecimiento de votación debe contar con un Cuarto Oscuro Accesible (COA), el cual se encuentra señalizado para que pueda ser fácilmente identificado. Si un elector estuviera acompañado por un perro guía o de asistencia, puede ingresar al establecimiento y acceder al cuarto oscuro con él.

Boletas válidas y faltantes

La Cámara Nacional Electoral (CNE) aclaró que las boletas válidas para votar hoy son las que fueron oficializadas para el balotaje y también las que se usaron en la primera vuelta, que se realizó el 22 de octubre. Las de las PASO no tendrán validez.

Por otro lado, la Junta Electoral aclaró que serán los fiscales de cada fuerza los encargados de proveer y reponer boletas. Asimismo, precisaron que cada votante está en derecho de solicitar boletas de un representante si no hay en el cuarto oscuro. “En ningún caso se considerará voto cantado cuando un elector anuncie que hay boletas de un solo partido”, explicaron.

Los resultados

La Dirección Nacional Electoral (DINE), encabezada por Marcos Schiavi, anunció que los resultados del balotaje presidencial en Argentina serán dados a conocer a partir de las 21 de este domingo.

“Desde la DINE sostenemos el mismo planteo de la Justicia Electoral en términos normativos, consistente en que no se pueden publicar resultados antes de las 21. Ahora bien, en ese sentido, y al igual que en las elecciones generales, estimamos que en ese horario podremos publicar un resultado consolidado y representativo de la contienda electoral”, explicó el titular del organismo. Los primeros datos se publicarán en el sitio www.resultados.gob.ar.

En caso de que el escrutinio provisorio marque una diferencia inferior a 400.000 votos entre Sergio Massa y Javier Milei, ­cualquiera sea el ganador, el próximo presidente de la Nación se conocería recién tras el escrutinio definitivo, que comenzará el martes 21 a las 18.