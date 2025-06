Continúan los reclamos de los trabajadores del Garrahan

Los médicos del Hospital Garrahan llevaron adelante este miércoles un paro de 24 horas en reclamo de mejoras salariales y la apertura de una mesa de negociación con el Ministerio de Salud. Durante la medida, el hospital funcionó con guardias mínimas, mientras en la puerta se desarrollaron actividades para visibilizar el conflicto.

Uno de los principales reclamos es que ningún trabajador del hospital cobre por debajo de los $1.800.000, cifra que, según el gremio, representa el valor de la canasta básica. La expectativa está puesta en la próxima reunión paritaria, donde esperan una propuesta económica concreta del Gobierno.

“La lucha del Garrahan se está transformando en una de las grandes causas del movimiento popular en Argentina, tenemos que llevar esta lucha a la victoria y si se tiene que ir Milei, que se vaya”, afirmó Néstor Pitrola en diálogo con la Red 92.

Desde el hospital advierten que, de no haber respuesta, las medidas podrían endurecerse. En esa línea, el personal médico asegura que la situación ya afecta el funcionamiento cotidiano del hospital. “Seguimos poniendo el cuerpo, pero no podemos sostenernos con salarios que no cubren lo básico”, señalan desde la asamblea de trabajadores.

La situación del Garrahan se vuelve un reflejo de la tensión más amplia entre los sectores públicos esenciales y una gestión que, hasta ahora, parece más dispuesta a ignorar los conflictos que a resolverlos.