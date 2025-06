Cristina Kirchner reapareció y encendió a la militancia: “Vamos a volver con más fuerza”

La Plaza de Mayo volvió a ser el epicentro de una demostración popular masiva. Miles de banderas flameando, bombos sonando y un canto que retumbó durante toda la jornada: “Vamos a volver”. La movilización fue una respuesta contundente al intento de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner, quien, aunque ausente físicamente, se hizo presente con un mensaje grabado que fue escuchado con atención y emoción por una multitud movilizada pese al frío.

Cerca de las 15, la exmandataria envió un mensaje a la militancia que estaba en la plaza: “Estoy en San José 1111, firme y tranquila. Eso sí, con prohibición de salir al balcón. Dios mío, qué cachivaches que son”, ironizó la exmandataria al iniciar su mensaje. Desde su departamento en el barrio de Constitución, CFK volvió a alzar la voz y agradecer el apoyo recibido. “Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez ‘Vamos a volver’. No lo hacíamos desde hacía muchísimo tiempo, demasiado tal vez”, afirmó.

Pero más allá de lo emotivo, Cristina apuntó al corazón del conflicto político actual: el modelo económico. “Ese ‘vamos a volver’ expresa una voluntad: la de volver a tener un país donde los chicos coman cuatro veces por día, donde los laburantes lleguen a fin de mes y los jubilados tengan remedios. Ese país existió. Lo vivimos durante 12 años y medio, y además, lo dejamos desendeudado”, recordó.

Sin nombrarlo, pero con claridad, se refirió al gobierno de Javier Milei: “Este modelo, que no es nuevo, ya fracasó antes. Lo vimos con Martínez de Hoz, con Cavallo. Es injusto, inequitativo e insostenible”. Y lanzó una advertencia directa al poder: “Estoy presa porque saben que pierden. Pero no van a poder encerrar a todo el pueblo argentino”.

También denunció el rol del Poder Judicial: “Este modelo de concentración se sostiene con un andamiaje judicial que, mientras mantiene vivo un decreto que modificó de facto la Constitución, me encierra a mí. ¿Saben por qué no me dejan competir? Porque no les alcanza con el aparato: saben que pierden”, reiteró.

Al cerrar el mensaje, CFK apeló a la organización como herramienta clave del momento. “Hay que juntarse, codo con codo, brazo con brazo. Tenemos razón, tenemos memoria y tenemos patria. Vamos a volver, con más sabiduría, con más unidad y con más fuerza”, aseguró.

Antes de despedirse, volvió a agradecer las muestras de afecto y prometió seguir luchando: “Desde donde me toque estar, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Ellos tienen plata. Nosotros tenemos pueblo. Y los pueblos siempre vuelven”.