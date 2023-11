Cristina Kirchner recibe a Victoria Villarruel en el Senado

La vicepresidenta Cristina Kirchner recibirá hoy a su sucesora Victoria Villarruel para iniciar el proceso de transición en el Senado de la Nación, tal como sucedió en las últimas horas en distintas áreas del Gobierno nacional.

“Por instrucción de la vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, la Secretaría Administrativa se comunicó con el equipo de la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, para informarle que mañana (por hoy) a las 17 la Presidenta del cuerpo la recibirá en el Senado”, informaron desde la Cámara alta.

El encuentro, que fue acordado por los equipos técnicos de ambas partes, se da luego de que la vicepresidenta electa se manifieste con duras críticas contra la exmandataria argentina durante la campaña electoral.

Cabe recordar que Cristina Kirchner canceló ayer su viaje a Italia que tenía previsto hacer esta semana para brindar una disertación sobre la “Insatisfacción de la democracia” en la cátedra argentina de la Universidad de Nápoles Federico II, la cual estaba agendada para el 24 de noviembre.

Por otro lado, el equipo de la vicepresidenta de la Nación comenzó la organización de lo que será la Asamblea Legislativa en la que se le tomarán juramento a la fórmula electa por La Libertad Avanza el próximo 10 de diciembre en el Congreso de la Nación. Desde el Senado, confirmaron que Cristina Kirchner será parte del acto.

No obstante, lo que aún resta definir es dónde tomará posesión de los atributos —la banda presidencial y el bastón de mando— el jefe de Estado electo. Si bien no hay un marco legal que lo establezca, el escenario será el Congreso de la Nación o en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Cabe recordar que la definición del sitio no es un tema menor, pues despertó una acalorada discusión en 2015 cuando asumió Mauricio Macri.