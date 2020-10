Diputados dio media sanción al Presupuesto 2021

La Cámara de Diputados inició este miércoles la sesión para aprobar el primer Presupuesto elaborado por el gobierno de Alberto Fernández, que contempla un incremento de 5% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2021, una fuerte reducción en el pago de intereses de la deuda pública y una duplicación de gastos de capital para desarrollar un ambicioso plan de obras públicas.

En sus ejes centrales, el primer proyecto de Presupuesto de la actual gestión proyecta además una inflación del 29%; un dólar promedio de $ 102,4 y un déficit de 4,5%.

Otro aspecto central que prevé es la duplicación de gastos de capital, que alcanzará a 2,2% del PBI con el fin de aplicar un ambicioso plan de obras públicas.

En cambio, los intereses de la deuda, que en el Presupuesto del 2019 -hoy vigente- representaron 3,5% del PBI, en el proyecto del Gobierno llegan a 1,5% tras el acuerdo logrado por el ministro de Economía, Martín Guzman, con los bonistas.

Este año, el Gobierno administró los recursos a través de un presupuesto prorrogado del 2019.

El dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto -conducida por Carlos Heller (Frente de Todos)- que finalizó hoy en el recinto respeta los ejes centrales del proyecto girado por el Poder Ejecutivo, pese a las numerosas modificaciones incorporadas para contemplar pedidos de legisladores y gobernadores.

El tratamiento de la iniciativa se produjo en una sesión que se inició a las 12 y que se extendió hasta la madrugada del jueves, cuando se puso a votación el proyecto que cuenta con el respaldo de los legisladores del Frente de Todos, de los interbloques Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo y el Movimiento Popular Neuquino, lo que le permite al oficialismo contar con alrededor de 138 votos positivos.

El apoyo de una veintena de diputados provinciales que conforman los interbloques y del Movimiento Popular Neuquino es el que le permite al bloque oficialista -que preside Máximo Kirchner- sumar esa cantidad de votos para sancionar la norma.

Por el lado de la oposición, Juntos por el Cambio decidió abstenerse en la votación, algo que no complicará al Frente de Todos que tiene garantizada la mayoría para aprobar el proyecto, considerado clave para el Gobierno.

Martin Grande, integrante del bloque Pro de Salta, en gran parte de su exposición destinó tiempo en la difusión del consumo de dioxido de cloro. Argumentó que él y miles de personas consumen esta sustancia.

A su vez, fomentó su uso para la prevención y el tratamiento del coronavirus, además de promover la idea de destinar un fondo para la investigación como posible tratamiento.

Con respecto al Artículo 11, la votación resultó con 195 afirmativos 15 negativos y 27 abstenciones. El resto de los artículos votados en forma particular también fueron afirmativos con algunas abstenciones de la oposición, a excepción del artículo 87 en la que votó de forma negativa, aunque no fue suficiente para la no aprobación.