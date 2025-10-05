Discapacidad: la Provincia avanza hacia la inclusión laboral

El Gobierno provincial lanzó una política que incentiva a la inclusión laboral para personas con discapacidad.

Desde un acto realizado en la Cámara de Diputados bonaerenses, se presentó el Sello Argentina Valora 2025, una distinción que reconoce y visibiliza a las empresas que implementan buenas prácticas de inclusión laboral de personas con discapacidad.

Se trata de una propuesta impulsada por la Red de Empresas Inclusivas de la República Argentina, y que contó tanto con el apoyo de la diputada de Unión por la Patria, Margarita Recalde, el Ministerio de Salud bonaerense y el Organismo Provincial de Contrataciones.

“El sello Argentina Valora 2025 califica y mejora a las empresas que adhieran y les va a posibilitar una prioridad en la oferta cuando se incorporen las empresas como proveedoras del Estado”, explicó la directora provincial de Acceso e Inclusión en Salud, Lourdes Farías.

A su vez, indicó que el sello será otorgado a las empresas: “Si logramos desde el Estado que las personas empiecen a incorporar personas, no por caridad, sino porque son trabajadores igual que los demás, también generamos un bienestar social. El trabajo es una demanda histórica para ese colectivo”.

Según graficó Farías, en el país existen más de 1.700.000 personas con discapacidad, de las cuales el 60% están en condiciones de ser incorporados al sistema laboral.