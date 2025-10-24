Dudosas maniobras de Werthein

El ahora excanciller Gerardo Werthein firmó 83 traslados de diplomáticos a embajadas y consulados apenas dos días antes de presentar su renuncia.

La rúbrica de los pases se dio el día lunes y lo llamativo de la decisión, además de la cercanía con su renuncia, fue que el costo fiscal de los traslados será de 2 millones de dólares, según el cálculo de fuentes diplomáticas citadas por La Nación.

Esos viajes desde el país a consultados o embajadas se darán entre enero y abril del año próximo, por lo que el Gobierno nacional ya dejó trascender que las designaciones serán revisadas de forma exhaustiva.