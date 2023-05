“El desafío es combatir la inflación”

El funcionario del Gabinete de Sergio Massa aseguró que actualmente la Argentina tiene “el índice de desempleo más bajo de los últimos 8 años” con un 6,5%; mientras que el “nivel de actividad de la industria” está “15 puntos por arriba de la prepandemia”.

En este sentido aseguró que “el próximo desafío es combatir la inflación” que en abril llegó al 8,4% según difundió el Indec, y señaló que con estos índices “no le alcanza la plata al que está trabajando” y que “este es nuestro problema a resolver”.

Además, afirmó el compromiso de mantener los niveles de actividad, y explicó que desde el Ejecutivo se continúa manteniendo el empleo en las provincias. “La industria lleva 32 meses consecutivos de crecimiento en el empleo”, detalló.

De Mendiguren no dejó de mencionar los tres sucesos que fueron condicionantes para el modelo productivo y que obstaculizaron un desarrollo normal del programa económico de la gestión de Alberto Fernández: la guerra, la pandemia y la sequía.

“Como modelo económico yo diría y preguntaría ¿Qué es lo que nos está pasando?”, cuestionó. “Parece que la gente da vuelta la página como si fuera un dato menor, y está pasando en tu economía, producto de la guerra del año pasado que costó 5.200 millones de dólares que no teníamos. Este año, la sequía, nos quitó a los argentinos, no al gobierno, 20.000 millones de dólares que por supuesto no estaban”, continuó al respecto.

Este contexto “significó caída de ingresos, pero también caída de producción física, menos soja, menos arroz”, aseveró el secretario.

Respecto de los sectores que han tenido un alza en materia de producción, destacó la minería. “YPF hoy es récord de producción de petróleo y de producción de gas, en este sentido, el sector minero duplicó las exportaciones, también en relación a la industria forestal, estamos ya en la mitad de un proyecto de 250 millones de dólares en Virasoro Corrientes, que nos va a permitir tener aserraderos más modernos de Latinoamérica. Por lo que hay una Argentina que produce”, aseguró.

Estas declaraciones se dieron en la previa del viaje a China del ministro de Economía Sergio Massa. Mañana el funcionario participará de la reunión del banco de los países Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y allí se analizará la posibilidad de que esa institución bancaria modifique un artículo de su estatuto para permitir que la Argentina comercie a través de ella con Brasil sin usar dólares.

En este mismo sentido también buscará habilitar otro tramo del swap de yuanes con China. El monto total disponible es de U$S 18.000 millones, de los cuales hay una línea de U$S 5.000 en uso y se espera abrir una nueva línea por monto similar.