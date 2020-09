El gobernador Axel Kicillof aseguró que este año "temporada va a haber"

El gobernador bonaerense encabezó el anuncio de distribución del Fondo Especial Municipal para la Reactivación Cultural y Turística, creado en el marco del programa provincial de Asistencia a los Sectores Afectados por la Pandemia (ASAP) del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

Es un fondo provincial destinado específicamente al sector de turismo y cultura que fueron los más afectados por la pandemia de coronavirus. En este sentido, aseguró que la pandemia es una oportunidad para dar créditos al sector, no solo para aplacar los efectos de la pandemia sino para desarrollar aquellos emprendimientos potenciales.

También habló sobre la meritocracia y afirmó que no se puede hablar de mérito si no hay igualdad de oportunidades “¿Por qué alguien que tiene idea, que quiere innovar, que le pone esfuerzo y sacrificio a veces en cuotas enormes no llega? Es porque no se le dieron las condiciones y en esta pandemia lo vemos, nos permite ver que no todo depende del esfuerzo individual”, concluyó.

Sobre el fondo aseguró que es para ayudar aquellos que están afectados por la pandemia, pero también para que puedan invertir para prepararse con los protocolos. Aseguró que "temporada va a haber", aunque algo diferente a la que conocimos.