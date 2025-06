El Gobierno acelera su plan para sumar dólares

El Gobierno nacional puso en marcha una batería de medidas para reforzar las reservas del Banco Central, en un contexto donde la falta de divisas se mantiene como uno de los principales desafíos macroeconómicos que enfrenta la administración libertaria.

Con un compromiso ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) de sumar u$s 5.000 millones este mes, el equipo económico lanzó instrumentos financieros que aportaron alivio inmediato. Entre ellos, se destacó la licitación de Bonte 2030, que permitió captar u$s 1.000 millones, y un nuevo REPO con bancos internacionales por u$s 2.000 millones.

Por otra parte, el Ejecutivo también insiste con la promoción de un esquema para que los argentinos ingresen al sistema financiero los dólares que hoy están fuera del circuito formal.

Desde el Fondo destacaron estas iniciativas como pasos “importantes para consolidar la baja de inflación y reforzar reservas”. Sin embargo, un informe de la Fundación Capital advirtió que las reservas netas siguen en niveles bajos y que el stock actual, descontado el swap con China, apenas alcanza los u$s 26.000 millones.

En este contexto, los analistas remarcan que, más allá de las señales positivas para los mercados, la economía aún enfrenta una estructura frágil en materia externa. Sin una fuente sostenida de generación de divisas, el Gobierno deberá recurrir a estrategias financieras para cumplir con los objetivos pactados.