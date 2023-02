El Gobierno relanzó el programa Registradas con una conferencia en Casa Rosada

En la tarde de ayer, el Presidente Alberto Fernández encabezó junto a la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, y la titular de la cartera nacional de Mujeres y Género, Ayelén Mazzina, el relanzamiento del programa Registradas. Se trata de la ­iniciativa que promueve la ampliación de derechos a las empleadas domésticas, entre otras cuestiones.

Con una conferencia de prensa en Casa Rosada, el mandatario nacional y las funcionarias brindaron detalles sobre esta política y, al tomar la palabra, Fernández ratificó

su compromiso de que “la Argentina evolucione hacia un mayor reconocimiento de derechos”.

Sobre Registradas, se detalló que el programa busca reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de las casas articulares, como así también promover su acceso y permanencia en el empleo formal.

En cuanto a la edición anterior de la iniciativa, Fernández destacó que “ocho de cada diez” beneficiarias de esta política “se quedaron trabajando en el lugar donde estaban, ya sin el auxilio del Estado”, y enfatizó: “Lanzamos el programa en 2021 y lo profundizamos ahora, para dar más derechos”.

Entre otras cosas, se detalló que, en concreto, esta medida se encarga de abonar una parte del sueldo de la trabajadora durante el plazo de seis meses y con montos que se actualizan dependiendo de las nuevas escalas salariales. Al mismo tiempo, se estimula la bancarización de las involucradas, abriendo una cuenta gratuita en el Banco de la Nación Argentina, donde además pueden acceder a distintos beneficios.

Ya en el tramo final de su discurso, el Presidente reivindicó la figura de Juan Domingo Perón al remarcar que, como jefe de Estado, él “nunca dejó de apostar por esa Argentina que se uniera y que dejara los debates insustanciosos”, y recordó que “se preocupaba por ver cómo desarrollar” el país “en términos de igualdad”.

En cuanto a quienes tienen la posibilidad de acceder al programa, se detalló que este es compatible con beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo, tarjeta Alimentar, Progresar, Potenciar Trabajo y otros.

Por otro lado, vale mencionar que los programas no compatibles con la iniciativa son las pensiones no contributivas por invalidez, las pensiones no contributivas por madres de siete o más hijos y las pensiones no contributivas por vejez.

En tanto, es importante mencionar que para acceder a Registradas hay que realizar la inscripción desde la página web de AFIP, ingresando con la clave fiscal en “Personal de casas particulares”. Una vez allí, se solicitará el CUIT y se deberán ingresar los datos personales de la trabajadora, incluidas las condiciones laborales y el lugar en donde ­desempeña sus tareas.

Una vez que se haya finalizado con todo esto, quedará habilitada la tarjeta del beneficio de dicho programa.

Por último, es importante destacar que se podrá realizar una sola solicitud por relación laboral, y el encargado o encargada de hacer el trámite deberá ser el empleador o empleadora en cuestión.