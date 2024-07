El Gobierno retomaría el diálogo con el FMI

En el inicio de esta semana el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, viajará a Río de Janeiro para mantener un encuentro entre los encargados de los ministerios de Economía. Asimismo, quienes también viajarán al mismo destino el miércoles serán Luis Caputo y Santiago Bausili, donde tendrán una reunión con el Grupo de los Veinte, que reúne a las economías emergentes más importantes del mundo.

Los encargados de la economía nacional aprovecharán este viaje para intentar dialogar con la titular del Fondo Monetario, Kristalina Giorgieva. De darse, será muy difícil llegar a una negociación, ya que en la última semana Rodrigo Valdés, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, fue duramente atacado por Javier Milei en entrevista con Alejandro Fantino.

Desde el Gobierno no comprenden como aún no hay un avance por el acuerdo por un préstamo de US$15 mil millones con el FMI, ya que sostienen que se cumplieron todas las metas solicitadas por la entidad, como el superávit fiscal y financiero. Con la tensión en escala, luego de que el Presidente acusara a Valdés de favorecer a Sergio Massa y de querer que a la “Argentina no le vaya bien”, esperan bajarle la espuma a esta discusión esta semana.

Tras una semana bastante caótica para Caputo, donde dejó algunas declaraciones poco célebres y hasta tuvo que salir a intervenir en la brecha cambiaria para evitar un impacto inflacionario, esperará traerle noticias positivas al Presidente el próximo fin de semana.