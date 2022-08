El Presidente encabezó evento internacional de la Celac

El presidente Alberto Fernández volvió al escenario internacional, al encabezar un encuentro de líderes latinoamericanos que se reunirán en Buenos Aires para discutir cómo profundizar la integración regional, en el marco de la presidencia pro témpore de la Argentina de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

El jefe de Estado -en su rol de presidente pro témpore de la entidad- fue anfitrión de un seminario internacional sobre "El futuro de la integración: Unidad en la Diversidad", organizado por ese mecanismo regional en conjunto con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), al que acudirán lideres regionales, como Andrés López Obrador (México), José "Pepe" Mujica (Uruguay) y Ernesto Samper (Colombia), además del exmandatario español José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros.

Desde las 15, en el Centro Cultural Kirchner (CCK), se debatieron temas en torno a las oportunidades y desafíos de la integración de América Latina y el Caribe y el impacto del actual escenario global en el modelo de desarrollo de la región, informaron desde la Cancillería argentina, a cargo de la coordinación del evento.

El presidente Fernández fue el encargado de cerrar el encuentro con el panel titulado "Diálogo entre líderes sobre el futuro de la integración en América Latina y el Caribe".

En ese marco, sostuvo que a América Latina "le ha tocado enfrentar el dilema de la unidad en un momento singular en la historia de la humanidad", en referencia a la pandemia de coronavirus, razón por la que se preguntó si los países de la región no tienen la "obligación y el deber ético de hacer un mundo mejor".

En otro orden, criticó a los "promotores pasivos de la guerra" en Ucrania que, dijo, "no mandan tropas pero mandan armas, y dejan que toda esa zona se recaliente, que el conflicto escale y las vidas se sigan perdiendo, ya no como consecuencia de un virus sino como producto de la decisión humana". Al respecto, agregó que los países de la región no pueden "dominar la nueva realidad geopolítica" derivada de la guerra pero sí "el camino que asuma nuestro continente".

Además, abogó por la "institucionalización" de la Celac, al considerar que sería "bueno" avanzar en esa dirección para que los países miembros tengan que "cumplir una decisión comunitaria" alcanzada en ese organismo y que no quede al "arbitrio de cada país".

Por último, el mandatario nacional llamó a los países miembros de la Celac a "dejar de exportar materias primas e industrializarlas", al destacar que la región tiene "todas las condiciones científicas y técnicas para hacerlo".

La Celac está integrada por Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, San Cristóbal y Nieves, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Mancomunidad de Dominica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Surinam, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.