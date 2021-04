En General Villegas crearán un comité para decidir a quiénes poner un respirador

La segunda ola de casos de coronavirus está golpeando fuertemente a la provincia de Buenos Aires y se ensañó especialmente con algunos distritos. En General Villegas, la situación es tan complicada que las autoridades anunciaron la creación de un Comité de Ética que, llegado el caso, dirá qué pacientes deben recibir asistencia frente a la enfermedad y quiénes lamentablemente serán dejados de lado ante la imposibilidad de atenderlos a todos.



El intendente local, Eduardo Campana, quien además es médico, dijo que el municipio, en el que hace solo seis días comenzó a regir la Fase 3 por el gobierno provincial, podría sufrir un nuevo cambio y volver a la Fase 2, con medidas aun más estrictas, para contener el crecimiento de los casos. Informó también que los centros de salud no dan abasto.



El director del hospital municipal de Villegas, Hugo Sala, dijo que el distrito “está perdiendo la guerra” contra el coronavirus y que el centro asistencial ya no cuenta con camas ni respiradores disponibles, por lo que se verá obligado a elegir a quiénes atender. “El sistema de salud no da más. Llegó al límite. Esto es una guerra y la estamos perdiendo”, dijo Sala a una radio local, y llamó a la población a extremar las medidas de cuidado. Ir a un parque o a un lugar concurrido “es como ir a 200 en la ruta con los ojos vendados”, graficó.



Por eso, las autoridades anunciaron la creación de un Comité de Ética, integrado por profesionales médicos y referentes religiosos, para determinar qué pacientes serán asistidos mediante respiradores y quiénes no podrán recibir uno. El respirador es esencial para mantener con vida a los pacientes críticos.



La conformación de este cuerpo, que es consultivo y resolutivo, es una de las medidas previstas en los protocolos diseñados por el Gobierno nacional y el bonaerense para hacer frente a la pandemia. “Está siendo conformado a la brevedad”, dijo a la prensa el director del hospital, aunque aclaró que aún no se está analizando el caso de ningún paciente en particular.