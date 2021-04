Rodriguez Larreta: “mañana hay clases presenciales” en la Ciudad de Buenos Aires

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, brindó este domingo, a partir de las 22.25, una conferencia de prensa para confirmar la presencialidad en todas las escuelas de la Ciudad a partir de este lunes 19, luego de los fallos judiciales de las últimas horas.

"Mañana hay clases presenciales" en la Ciudad de Buenos Aires, comenzó diciendo el jefe de Gobierno porteño. “Tenemos que llevar tranquilidad a las casas, sepan que todas las decisiones que tomamos son basadas en las evidencias”.

A su vez, solicitó a los ciudadanos que eviten las reuniones en lugares cerrados para "cuidar la educación de los niños" y que dejen "el transporte público para los chicos en el horario de entrada de la escuela para que no se junte mucha gente".

"Es fundamental, en la situación en la que estamos hoy, que nos sigamos cuidando, respetando los protocolos, actuando con mucha responsabilidad como lo hicimos hasta ahora", agregó.

En tanto, Rodríguez Larreta anunció una serie de medidas para las próximas semanas, asegurando que comparten "las preocupaciones que nos transmitió el Gobierno nacional". Mientras que la presencialidad seguirá en los niveles inicial, primario y secundario, la virtualidad será para los adultos, en terciarios y centros de formación profesional. "Vamos a pasar a la virtualidad la educación de los adultos. Más de 110 mil personas van a dejar de ir a las escuelas y dejar de utilizar el transporte público", afirmó.

Por otro lado, se asignará personal del Gobierno de la Ciudad en la puerta de cada una de las escuelas para ordenar el ingreso de los alumnos.

En cuanto al transporte público, el jefe de Gobierno porteño aseguró que se reforzarán los controles.

“Sabemos que el virus está aumentando su circulación con más rapidez que antes, pero no podemos quedarnos en esto de tener que elegir entre educación y salud. Justamente el desafío es buscar el bienestar integral", remarcó. Larreta fundamentó su postura haciendo referencia a que “mirando datos de la SUBE, el uso del transporte público hoy, es igual que antes del 17 de febrero, cuando empezaron las clases”. “El comienzo de las clases no solo no aumentó la circulación, sino que como hoy hay más colectivos, se viaje de manera más espaciada”, aseguró.

Para aquellas familias que tengan temor de mandar a sus hijos al colegio, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, explicó que “hay una figura de excepcionalidad para aquellos estudiantes que son ellos personas de riesgo o que conviven con familiares de riesgo. Presentando la documentación en las escuelas, están exceptuados”.

Del encuentro participaron el vicejefe Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Mendez.