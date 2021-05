Especialistas advierten sobre los peligros de la comercialización de los autotest

A partir de las controversias sobre la prohibición de la venta de test rápidos de antígenos en farmacias, Rosana Toro, viróloga clínica de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, advirtió a este multimedio que los mismos solo deben ser realizados por profesionales.



“Cuando hacés un test diagnóstico hay una interpretación que, en el caso de los test rápidos, es muy fácil de malinterpretar. Pero eso tiene que ser interpretado en un contexto. Hay que ver si la persona tenía síntomas o no y si no fue muy precoz la toma de muestra”, explicó Toro.



“Nosotros, como profesionales bioquímicos, cuando hacemos un análisis de Covid tenemos que informarlo al SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino). Se informan los positivos y los negativos. Pero esa información, si hubiera muchas personas que van a la farmacia y la compran, se perdería. Tal vez dentro de tres años, cuando el coronavirus, ojalá, sea un virus habitual y mucho más benigno de lo que es ahora, lo volvemos a plantear y discutimos otra cuestión. En este momento no aporta nada y puede dar una falsa seguridad”, concluyó.