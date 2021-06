“Esta caída de la actividad económica no se ve desde el 2001”

La ministra de Trabajo bonaerense, Mara Ruiz Malec, realizó la presentación de la ampliación del Programa Preservar Trabajo, en donde también respondió a la consulta de diario Hoy sobre los índices de desempleo en el territorio provincial.



“Todavía no terminamos de ver el efecto de la pandemia en los índices de empleo; sí sabemos que hay un índice superior al de 2019, y a su vez entendemos que hay gente dentro del sector informal que se declara inactiva porque no pudo volver a su puesto de trabajo”, aseguró Ruiz Malec.



“Experimentamos una caída de la actividad muy fuerte, que no se ha visto desde la crisis del 2001, y así ha pasado a nivel mundial”, agregó. Sin embargo, la funcionaria afirmó que hay sectores que se están recuperando luego de la primera ola de Covid-19.

Además, apuntó a la importancia del avance de la vacunación para poder reactivar “de a poco” la actividad económica en la Provincia.

Asistencia a pymes y cooperativas



La ampliación del Programa Preservar Trabajo surgió a partir de la aparición de “un sinnúmero de heterogeneidades en las actividades económicas”, según contó la ministra de Trabajo de la Provincia.



De acuerdo a lo que comentó, hay actividades que, si bien funcionaron porque las restricciones no las alcanzaron (como la gastronomía), “en algunos lugares repuntaba y en otros no”. La funcionaria comentó que hubo casos de comercios que por la restricción de circulación se vieron muy afectados, a pesar de ser una actividad permitida por considerarse esencial.



“El programa cubre hasta un 50% del salario mínimo, vital y móvil, se va actualizando mes a mes; cubre empresas de hasta 80 trabajadores e incluye a cooperativas, algo que anteriormente no estaba contemplado”, contó Ruiz Malec.



También aseguró que para ciertas actividades es posible inscribirse incluso si ya recibieron el beneficio del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). El requisito en este caso es una caída mayor al 20% en la facturación.

La relación con La Plata



Diario Hoy también le consultó a la ministra sobre la relación con las autoridades platenses. Al respecto aseguró: “No es un municipio con el que hayamos tenido mucho diálogo, de hecho hemos tenido situaciones complejas en el pasado”. “Sí hablamos en general con los municipios en las mesas de articulación territorial de empleo”, contó Ruiz Malec.

- El Programa Preservar Trabajo está dirigido a pequeñas y medianas empresas y a cooperativas afectadas por la pandemia.

- Cubre hasta el 50% del salario mínimo, vital y móvil, y se actualiza mensualmente.

- Asiste a empresas de hasta 80 trabajadores, que deben preinscribirse y esperar la ­aprobación.

- Incluye 369 actividades económicas, que se ampliaron debido a las necesidades particulares de cada rubro.

Para conocer requisitos y documentación necesaria, se puede ingresar en la página www.trabajo.gba.gov.ar.

La obra pública, clave para reactivar la economía

En la provincia de Buenos Aires se apuesta fuertemente a la obra pública para reactivar el empleo y así recuperar la actividad económica que sufrió un gran golpe desde el comienzo de la pandemia en 2020.

Desde las distintas áreas de la Gobernación se hace hincapié en este sector económico, el cual ha tenido distintas instancias de intervención por parte del Estado.



En principio, desde el área de trabajo provincial se espera que los grandes planes de obra pública impulsen el empleo en el sector de la construcción. Además, aseguraron que hay un “crecimiento que indica que las empresas están animándose a contratar empleados de manera eventual” y que, a su vez, hay posibilidades de que esto se traslade a “puestos de empleo a largo plazo”.



“Ante la pandemia y la situación económica que traíamos, la obra pública a escala municipal es una respuesta para poner en movimiento la rueda económica”, había asegurado Axel Kicillof ante los jefes comunales durante la presentación del Fondo de Infraestructura Municipal.



En una economía golpeada por la segunda ola de coronavirus, las autoridades apuntan a poder avanzar no solo con la asistencia a este sector laboral, sino también con la campaña de vacunación en todo el territorio bonaerense.