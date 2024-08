Fabiola Yáñez habló de “terrorismo psicológico”

Fabiola Yáñez se presentó este lunes en el Consulado argentino en Madrid para ampliar su denuncia por violencia de género contra Alberto Fernández. En un escrito de 18 hojas, aseguró que “los golpes eran constantes” y que sufrió “terrorismo psicológico”.

También relató que el expresidente la indujo a realizarse un aborto. De acuerdo con su testimonio, esto ocurrió en 2010 cuando, al poco tiempo de comprometerse, quedó embarazada. “Nuevamente apareció su desprecio y rechazo, esta vez respecto de nuestro hijo por nacer, comenzó a hostigarme con que era muy pronto, que no estaba listo aún”, expuso.

Por otro lado, acusó al jefe de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, quien, según contó, colaboró para ocultar los golpes del exmandatario.

A su vez, Yañez mencionó que la exministra de Mujeres, Género y Disidencias, Ayelén Mazzina, sabía de los episodios de violencia y “no hizo nada”: “En una oportunidad, me acompañó a dar una entrevista a Brasil, me pareció apropiado ir con ella, y más aún intentar hablarle de lo que vivía. Le muestro la foto (del golpe en el ojo) y los videos de Alberto con otra mujer teniendo relaciones en Casa Rosada, me dijo que contara con ella, que vaya al Ministerio. No hizo nada”.

Tras la nueva presentación de Yáñez, se especula con que la causa siga en Comodoro Py, a cargo del juez Julián Ercolini, ya que, según la ex primera dama, los hechos no ocurrieron solo en la Quinta de Olivos, por lo que no correspondería que sean tratados en San Isidro.