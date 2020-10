Fernández le contestó a Macri: "La persecución nos la hicieron a nosotros y entre ellos se espiaban"

El presidente Alberto Fernández afirmó que "hay un sector de la dirigencia argentina a la que exacerbar el odio le sirve y hace todo lo posible para que la grieta se profundice". "Hay una actitud de la derecha en el mundo muy parecida a la que tenemos aquí" que "tiende a protagonizar modelos de reclamos parecidos y que son una clara exacerbación del odio", dijo el Presidente por C5N.El jefe de Estado aseguró, por otro lado, que "es increíble que un medio ponga los lugares para ir a manifestar y la dirección de la vicepresidenta (Cristina Kirchner)" para dirigirse a protestar.

Añadió que manifestaciones como la del lunes "potencian los contagios" de coronavirus. Fernández remarcó que los escraches e intimidaciones "son prácticas absolutamente reñidas con la democracia" e "incalificable" y lo atribuyó a una "acción de un grupo de dirigentes políticos que exacerban los ánimos y la locura".

Por otro lado, el mandatario consideró que es "asombroso" lo que dijo el expresidente Mauricio Macri sobre una supuesta "persecución" en su contra, y dijo que eso "es lo que nos hicieron a nosotros, e incluso se espiaban entre ellos". Recordó que meses atrás Macri "me manifestó su preocupación por causas que podían involucrarlo y le dije que no voy a levantar el teléfono para decirle a un juez" que avance o no con una causa.