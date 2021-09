Garro: "No hay dudas de que no hay 2023 sin 2021"

Este lunes por la tarde, luego de la victoria de este domingo de Juntos en las elecciones PASO 2021, el intendente Julio Garro lideró una conferencia de prensa junto con los principales candidatos en la ciudad.

Garro, estuvo presente en el escenario acompañado por Fabián Perechodnik, Julieta Quintero, Claudio Frangul, Javier Mor Roig y Diego Rovella.

Al ser consultado por diario Hoy, por la victoria de ayer en las PASO y el posicionamiento de cara a las futuras elecciones de 2023, Julio Garró expresó: "Creo que para el 2023 falta mucho. Esta elección que hemos hecho ambas listas la hicimos para trabajar en la cantidad de legisladores, para emparejar el poder en las Cámaras. No se hacen pensando en lo que viene, pero no hay dudas de que no hay 2023 sin 2021".

"Ganar esta elección nos va a posicionar para las elecciones de noviembre, para cambiar un proyecto de país en la provincia de buenos aires la elección de este año es central. El 2023 se pone en juego si no pasaba lo que pasó ayer. Ahora hay que sostenerlo, hay que agrandarlo y hay que terminar de coronarlo en noviembre", agregó el intendente.

En exclusiva con diario Hoy, Garro afirmó: "Hoy pienso en mi ciudad, en la responsabilidad de gobernar este municipio. Es un orgullo que en la ciudad se presenten los candidatos y funcionen los búnkers, es muy importante. Hay que seguir trabajando, yo tengo una vocación de construcción y voy a hacerlo en la provincia de Buenos Aires, si eso ayuda a que las cosas salgan bien, estaré donde los bonaerenses lo indiquen".

Al ser consultado por la clave de la victoria, en relación al "voto castigo" que sufrió el Frente de Todos, el intendente afirmó: "La clave fue escuchar y poner la cara, en la pandemia tuvimos que salir a la calle porque había gente con síntomas o miedo, conmovida por lo emocional y esa cercanía fue muy importante. También fue un basta, por mantener escuelas cerradas, no haya trabajo y la falta de seguridad, fue un claro mensaje".

"Alberto dijo lo que hay que decir, estamos para ayudar para que las cosas salgan bien. No somos dirigentes políticos que ponemos palos en la rueda, quiero que a los argentinos les vaya bien, al igual que a los bonaerenses y a los platenses", concluyó.

"En esta gestión, el desafío es diario"

Por otro lado, en diálogo exclusivo con diario Hoy, Javier Mor Roig destacó: "En esta gestión, el desafío es diario. Lógicamente en las urnas hay un veredicto de la gente de cómo va la gestión, y ahí la ciudadanía nos acompañó una vez más".

En cuanto a la clave de este triunfo, señaló: "Primero, creo que la gente se sintió defraudada porque sintió que le mentían en la cara, que cuando había vacunas para todo el mundo, había funcionarios que hacían trampa y les quitaron la posibilidad de vacunarse. Y cuando estaba la posibilidad de vacunar a muchos, eso no se hizo por cuestiones de ideología o conveniencia".

"No fue solo la foto, fue una sumatoria: la foto de Olivos, el vacunatorio VIP, la mala política sanitaria, el hecho de haber aislado a los chicos de su formación educativa, la falta de trabajo, es un combo de cosas que hizo que la gente haya votado como votó", concluyó Mor Roig.

Durante la conferencia de prensa, Javier Mor Roig, destacó: "Como dijimos durante toda esta campaña, para nosotros es simplemente una selección de candidaturas. No tenemos que discutir cuestiones ideológicas ni de fondo, o de forma, con respecto a lo que pasa en la ciudad de La Plata".

En en ese marco, en relación a la victoria en la interna de Juntos, reafirmó: "Estamos dentro de un mismo proyecto que encabeza Julio Garro desde 2015. En ese sentido, me siento orgulloso de estar rodeado de jóvenes, y ahora sumar jóvenes que vienen de otra lista es un gusto enorme. Todos ellos con experiencia. Esto que iniciamos va para adelante y tiene futuro".