La Anmat ignoró la contaminación en HLB Pharma

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), que se encuentra bajo la órbita del Estado nacional y que sufrió recortes por parte del gobierno de Javier Milei, sigue sumando denuncias sobre su responsabilidad en la catástrofe del fentanilo contaminado, que ya ocasionó 96 muertes pero pueden ser muchas más.

Como bien informó diario Hoy, durante la semana pasada se conoció un documento que revela que seis días antes que se produzca el lote contaminado de la droga en HLB Pharma, el ente ya sabía de las irregularidades del laboratorio; sin embargo, demoró dos meses en prohibir la producción.

Ahora, una infectóloga de Entre Ríos reveló que meses antes de las muertes por fentanilo se había reportado la contaminación de medicamentos de HLB Pharma.

La nueva denuncia

“En julio y agosto de 2023 tuvimos un brote en pacientes oncológicas y los cultivos dieron positivos para una bacteria desconocida para nosotros. Investigando descubrimos que podía provenir de productos medicinales contaminados”, relató la infectóloga Florencia Prieto, del Sanatorio Garat de Concordia, en diálogo con Radio Rivadavia.

El episodio obligó a suspender tratamientos de seis pacientes con cáncer. Según detalló, todas debieron ser operadas para retirar catéteres infectados y colocar otros nuevos. “Son pacientes inmunosuprimidos, con riesgos altísimos. Por suerte no falleció ninguno, pero su salud se deterioró”, explicó.

La médica señaló que la Anmat respondió que el producto era “aceptable” tras realizar ensayos de endotoxinas. Sin embargo, Prieto sostuvo que la prueba aplicada era inadecuada para detectar bacterias. Esa respuesta oficial dejó sin seguimiento un hallazgo que hoy cobra relevancia ante el escándalo del fentanilo contaminado.

En este sentido, Prieto aseguró que la advertencia no fue tomada en serio: “Pensamos que no nos dieron importancia por ser un hospital chico del interior. Si la denuncia hubiera venido de Buenos Aires, quizás era distinto”. Para la médica, la falta de respuesta permitió que el problema se extendiera.

La especialista explicó que la bacteria formaba biopelículas y se adhería a los catéteres de quimioterapia. “Tuvimos que retirar los catéteres mediante cirugías, lo que retrasó los tratamientos oncológicos y obligó a nuevas intervenciones para colocar otros”, indicó. El procedimiento aumentó riesgos y complicaciones en las pacientes.

Anmat en el ojo de la tormenta

Según un documento conocido la semana pasada, entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 la Anmat detectó graves irregularidades en Laboratorios Ramallo, que producía para la firma HLB Pharma. Sin embargo, recién el 10 de febrero de 2025, 2 meses después, le informó que no podía continuar con la producción de medicamentos.

El fentanilo contaminado se produjo el 18 de diciembre de 2024, 6 días más tarde de esa inspección, y salió al mercado poco después. Todo pasó en el lapso entre que la Anmat supo de las severas deficiencias en la seguridad de la empresa y prohibió que continuara su producción.