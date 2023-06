Impugnan la precandidatura de Jorge Macri para jefe de Gobierno de CABA

La precandidatura de Jorge Macri a la Jefatura de Go­bierno de la Ciudad de Buenos Aires fue impugnada ayer ante la Justicia por el Partido Obrero-MST, que denunció que el dirigente no cumpliría con los requisitos de nacimiento o residencia mínima en el distrito para el cual se postula.

Para este sector, Jorge Macri “no cumple con los requisitos para presentarse en la Ciudad de Buenos Aires. Su salto de ser intendente de Vicente López a candidato a jefe de Gobierno en CABA es completamente ilegal y una trampa inadmisible”, sostuvo la precandidata del PO-MST Vanina Biasi en el comunicado.

“Si no puede reelegirse en un distrito, se presenta en el de al lado. Todo este mamarracho tiene un responsable, y es Mauricio Macri, que lo mandó a la Ciudad a recuperar la caja para la familia”, sostuvo.

En concreto, el artículo 97 de la carta magna porteña dice que “para ser elegido (un jefe o jefa de Gobierno) se requiere ser argentino, nativo o por opción; tener 30 años de edad cumplidos a la fecha de la elección; ser nativo de la Ciudad o poseer una residencia habitual y permanente en ella no inferior a los cinco años anteriores a la fecha de elección; y no encontrarse comprendido en algunas de las inhabilidades e incompatibilidades previstas para los legisladores”.

“Claramente, el hasta hace un mes intendente de Vicente López incumple esta pauta, ya que nació en la provincia de Buenos Aires y vivió allí el último tiempo, lo cual es lógico, ya que fue electo intendente en 2019”, expresó la dirigente de izquierda.

Biasi exigió que “la Justicia electoral de CABA haga valer por igual los requisitos que se establecen en el distrito para ser jefe de Gobierno. Basta de nepotismo, privilegios y truchadas”, reclamó.

La respuesta de Macri

A principios de este mes, y luego de oficializase las candidaturas porteñas de Juntos por el Cambio, Jorge Macri –quien competiría con Martín Lousteau para ser el sucesor de Horacio Rodríguez Larreta en CABA– presentó su renuncia como intendente de Vicente López, cargo que mantenía en licencia desde que asumió su nuevo cargo en la administración porteña en diciembre de 2021. El Concejo Deliberante aprobó por unanimidad (23 votos) ese pedido.

En ese marco, dijo entonces que “está tranquilo” y que los requerimientos legales para su precandidatura “se cumplen”, por lo que responderá a la impugnación ante la Justicia.

“Está claro quiénes no quieren que llegue. Los mismos que hacen la mayoría de los piquetes más violentos en la Ciudad”, remarcó el actual ministro de Gobierno porteño en declaraciones radiales.

Además, el exintendente del partido bonaerense de Vicente López sostuvo que lleva “más de 41 años vividos” en la ciudad de Buenos Aires e insistió en que “está claro que los muchachos que viven desordenando esta ciudad no van a ahorrarse ninguna herramienta” para tratar de que no pueda ser candidato.

Macri dijo que, en caso de que sea elegido para gobernar la ­Ciudad, “voy a hacer cumplir la ley, no se va a poder hacer lo que uno quiera, a mí no me va a temblar la mano para que se cumpla”. Y agregó: “Hay que sacar la intermediación de los planes sociales. Los niños no tienen que estar en las marchas”.