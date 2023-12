Kicillof pidió fondos a Nación para paliar los daños del temporal

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le solicitó el martes al Gobierno nacional una partida equivalente a 10.000 millones de pesos para paliar los daños provocados por el temporal que azotó a alrededor de una decena de municipios del territorio bonaerense.

Según precisaron desde calle 6, el mandatario provincial le solicitó al Gobierno nacional que envíe elementos de construcción necesarios para reparar los daños ocasionados en hogares y otros edificios de las localidades bonaerenses de Bahía Blanca, Tres Arroyos, Monte Hermoso, Chasicó, Villarino Norte, y gran parte del Conurbano bonaerense.

Asimismo, solicitaron a la Nación una “partida financiera” equivalente a 10.000 millones de pesos para comprar materiales para reparar los daños en los municipios, que se sumarán al stock ya existente del ministerio de Desarrollo de la Comunidad liderado por Andrés “Cuervo” Larroque.

“No estamos pidiendo dinero adicional, no estamos pidiendo dinero para otra cosa que no sea efectivamente dar una respuesta adecuada a la situación que tuvo la provincia de Buenos Aires y me parece que corresponde”, señaló el jefe de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

En paralelo, el intendente, Federico Susbielles, confirmó ayer que solicitará al Ejecutivo nacional un ATN (Aporte del Tesoro Nacional) para trabajos de reconstrucción. “Entendemos que el Gobierno nacional brindará los recursos existentes. Pero también entendemos que la provincia debe hacer uso de sus propios recursos para esta situación”, señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni.